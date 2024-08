Ochrona sygnalistów. Firmy muszą wdrożyć procedury do 25 września 2024 r.

Do 25 września 2024 r. firmy muszą wdrożyć procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów. Kto może, a kto nie może zostać sygnalistą? Co może ujawniać sygnalista i do kogo powinien kierować zgłoszenia o naruszeniach prawa?