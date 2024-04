Zatrzymani nie przyznali się do winy

Obaj mężczyźni zostali aresztowani na 40 dni (do 13 maja tego roku) uznając, że „z uwagi na charakter sprawy, tylko ten izolacyjny środek zapobiegawczy zabezpieczy prawidłowy dalszy tok postępowania”. Obrońcy ściganych złożyli zażalenie na postanowienie sądu - akta sprawy wraz z zażaleniami zostały przekazane 15 kwietnia do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w celu rozpoznania środków odwoławczych.

- Mój klient nie przyznał się do winy i to jest wszystko co mogę w tej sprawie powiedzieć - ucina pytania „Rz” mec. Piotr Jeszke, adwokat jednego z aresztowanych.