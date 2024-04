Chiny zalały Wielką Brytanię fałszywkami. Tym razem klienci moga mieć problemy

Fałszerze są teraz dobrzy w tym, co robią

Znaczki z kodem kreskowym wprowadzono w 2022 r., aby ograniczyć sprzedaż podróbek. Jak przekonuje Gold, zmniejszyło to liczbę podróbek o 90%. Przyznał jednak, że nawet on miał trudności z dostrzeżeniem podróbki. – Rzeczywistość jest taka, że fałszerze są teraz tak dobrzy w tym, co robią, że nawet ja nie widzę różnicy, po prostu patrząc na znaczek – wyjasnił.

Jak dodał rzecznik Royal Mail , firma regularnie monitorujemy internetowe platformy handlowe i szuka podejrzanych działań, takich jak sprzedaż znaczków po znacznie obniżonych cenach, a także ściśle współpracuje ze sprzedawcami detalicznymi i organami ścigania, aby zidentyfikować producentów fałszywych znaczków.