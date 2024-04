Chcieli zarobić na medycznej marihuanie. Zasilili kasę międzynarodowego gangu

Międzynarodowy gang stworzył system marketingowy mający wspierać uprawę konopii do celów leczniczych. By się uwiarygodnić, jego członkowie uczestniczyli w międzynarodowych targach konopi indyjskich, W tej sposób przekonali ofiary z takich krajów, jak Hiszpania, Francja i Niemcy, do zainwestowania w system – podała hiszpańska policja.

Partnerstwa finansujące uprawę roślin konopi indyjskich

Dziewięciu podejrzanych zatrzymano pod zarzutem oszustwa w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Łotwie, Polsce, Włoszech i Republice Dominikany.

Ofiary miały otrzymywać zyski w wysokości od 70% do 168% rocznie, w zależności od gatunku konopi, w które zainwestowały Silvia Garrido, funkcjonariuszka hiszpańskiej policji

– Model biznesowy oferowany przez tę organizację polegał na wykorzystaniu kapitału przekazanego od inwestorów w celu rozwijania partnerstw finansujących uprawę roślin konopi indyjskich – powiedziała Silvia Garrido, funkcjonariuszka hiszpańskiej policji. – Dzięki temu systemowi ofiary miały otrzymywać zyski w wysokości od 70% do 168% rocznie, w zależności od gatunku konopi, w które zainwestowały – dodała.

Luksusy w kampanii reklamowej trefnego systemu

Jak podała policja, w kampanii reklamowej promującej program wykorzystano luksusowe samochody, przyjęcia w hotelach i teledyski, a ofiary zabierano na legalne plantacje konopi indyjskich. Podczas śledztwa okazało się, że właściciele tych plantacji również brali udział w oszustwie.