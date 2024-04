O.J. Simpson. Najsłynniejszy przestępca Ameryki nie żyje

Po 12 czerwca 1994 roku jego życie diametralnie się zmieniło i zmienił swój status na najsłynniejszego przestępcę Ameryki. Tego dnia była żona Simpsona Nicole Brown i jej przyjaciel, kelner, który rozpoczynał karierę aktorską, zostali znalezieni martwi w domu ex-małżonki. Oboje mieli rany kłute. Wszystkie dowody wskazywały na to, że zbrodni dokonał Simpson.

Czytaj więcej Inne sporty O.J. Simpson: Serial wraca Najsłynniejszy przestępca Ameryki, były wybitny futbolista, a potem znany aktor, może wyjść na wolność po dziewięcioletnim pobycie w więzieniu.

Policji, która chciała go przesłuchać, uciekł kilka dni później białym Fordem Bronco. Jego pościg śledziło w bezpośredniej relacji telewizyjnej 90 milionów Amerykanów. Po trwającym 11 miesięcy procesie, który stał się kolejnym spektaklem telewizyjnym o wysokiej oglądalności, Simpson został uniewinniony, co wywołało w Stanach Zjednoczonych wielkie oburzenie.

Do więzienia trafił wiele lat później, w 2008 roku. Został oskarżony o napad z bronią w ręku. Włamał się z grupą osób do pokoju hotelowego w Las Vegas, w którym przebywali kolekcjonerzy pamiątek sportowych. Simpson twierdził, że chciał odebrać swoje rzeczy. Sąd skazał go na 33 lata kary pozbawienia wolności. Zwolniony warunkowo, więzienie opuścił w 2017 roku. - Miałem dobre życie. Jestem dumny z tego, jak żyłem. Moja mama nauczyła mnie pomagać innym i traktowałem ludzi, tak jak chciałem być traktowany — powiedział w jednym z wywiadów po wyjściu z więzienia.