Rektor Collegium Humanum sypie układ. Paweł C. chce być świadkiem koronnym

C. liczy, że dzięki ujawnieniu całej wiedzy o korupcyjnym układzie, skorzysta z tzw. sześćdziesiątki, czyli instytucji „małego świadka koronnego” – wyjdzie z aresztu, a sąd złagodzi mu przyszły wyrok.

Zarzuty czekają również tych, którzy kupowali dyplomy (niektórym je fundowano za darmo). Śledczy sukcesywnie weryfikują, w jaki sposób je uzyskali. Są już pierwsi „skruszeni”.

Zarzuty czekają również tych, którzy kupowali dyplomy (niektórym je fundowano za darmo). Są już pierwsi „skruszeni”.

– Do tej pory dobrowolnie zgłosiło się pierwszych kilka osób. Pozostałe serdecznie zapraszamy. Jeżeli zgłoszą się same, zanim my po nie przyjdziemy, to będą mogły skorzystać z klauzuli niekaralności, jaką daje art. 229 par. 6 kodeksu karnego – mówi „Rz” Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Czytaj więcej Edukacja i wychowanie Sprawa Collegium Humanum. Eksperci mówią, co z lewymi dyplomami MBA Droga do odebrania świadectw uzyskanych w wyniku przestępstwa będzie bardzo długa. Kluczem do rozwiązania sprawy dyplomów wydanych przez Collegium Humanum może być wznowienie postępowania administracyjnego albo zmiana ustawy.

W tym tygodniu na wniosek prokuratury prowadzącej śledztwo w tej sprawie, sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym poprzez ustanowienie przymusowego zarządu i wyznaczenie zarządcy posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego dla Collegium Humanum oraz innych spółek kontrolowanych przez podejrzanego Pawła C. (to m.in. Humanum Travel). To instrument, o który prokuratura wnioskuje niezwykle rzadko. W tym przypadku chodzi m.in. o to, żeby uczelnia, która obecnie ma ok. 25 tys. studentów, mogła, po aresztowaniu rektora, funkcjonować.