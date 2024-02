Za miejsce na pontonie dostawali 3 tys. euro. Przemytnicy migrantów za kratkami

Wave, operacyjna grupa zadaniowa stojąca za aresztowaniami, przeszukała 28 lokalizacji w Niemczech i skonfiskowała 24 pontony, duże ilości sprzętu żeglarskiego, 60 urządzeń elektronicznych, broń i kilka tysięcy euro w gotówce.

380 tys nielegalnych przekroczeń granicy UE

Jak podała w oddzielnym oświadczeniu belgijska prokuratura federalna, w sumie w operacji wzięło udział około 900 niemieckich funkcjonariuszy policji.

Według wstępnych obliczeń agencji granicznej Frontex liczba nielegalnych przekroczeń granicy zewnętrznej UE w 2023 r. to około 380 000, wzrosła głównie liczba osób przybywających przez region Morza Śródziemnego. Jest to najwyższy poziom od 2016 r. i stanowi 17-procentowy wzrost w stosunku do 2022 r.