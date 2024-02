Gangi na Haiti działają jak administracja rządowa. Wydają nawet specjalne karty

Według raportu firmy są zmuszane do płacenia gangom do 20 000 dolarów tygodniowo oraz haraczu od kontenerów opuszczanych przez statki, co czasami zmienia się w pomoc zorganizowaniu dostaw broni zamiast płatności gotówką.

Punkty kontrolne stworzone przez gangów, których jest wiele przy drogach prowadzących do stolicy, zbierają do 8 000 dolarów dziennie. Stały się też wysoce zbiurokratyzowane, a niektóre wydają nawet cotygodniowe karty, aby przyspieszyć przetwarzanie danych.

Rosnąca tendencja do porywania osób dojeżdżających do pracy autobusami

W raporcie wskazano również, że tak zwana „branża” porwań może generować około 25 milionów dolarów rocznie, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnącą tendencję do porywania osób dojeżdżających do pracy autobusami. W najbardziej dotkniętych rejonach stolicy, Cite Soleil i Canaan, pojawiły się doniesienia o pozostawianiu na ulicach ciał z brakującymi narządami oraz o klinikach wykorzystywanych przez gangi do pobierania narządów.

W raporcie zalecono, aby siły wspierane przez ONZ potraktowały priorytetowo zabezpieczenie granic lądowych i morskich kraju, aby zapobiec dalszemu gromadzeniu broni szturmowej, podjęły działania zapobiegające wyciekom informacji wywiadowczych i kradzieży broni, a także współpracowały z komitetami ds. sankcji.

Obecne sankcje ONZ wymierzone są w pięciu przywódców gangów, co – jak stwierdzono w raporcie – dostarczyło „ograniczonych” konsekwencji. Autorzy raportu zauważają, że przywódcy gangów nie muszą podróżować ani trzymać pieniędzy za granicą. Mogą je zdobyć w drodze okupu za porwania.