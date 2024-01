Jest zażalenie na decyzję o przymusowym dokarmianiu Mariusza Kamińskiego

Proces ułaskawiania trwa miesiącami

Proces ułaskawieniowy, drugi, ruszył 11 stycznia — prezydent Andrzej Duda zdecydował wydać drugi akt łaski wobec byłych szefów CBA po spotkaniu z żonami skazanych ministrów. Akta opiniowane są w Prokuraturze Generalnej — wymaga tego ustawa. Postępowanie wszczęte zostało w trybie prezydenckim, ale opinię, choć nie wiążącą, musi wydać Prokurator Generalny czyli prof. Adam Bodnar. A to trwa, o czym świadczy pierwsze postępowanie ułaskawieniowe Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, które trwało aż siedem miesięcy mimo iż również było wszczęte w trybie prezydenckim. PiS chce by minister Bodnar szybko rozpatrzył wniosek prezydenta o zawieszeniu wykonania kary więzienia do czasu rozpatrzenia procedury ułaskawieniowej i by byli ministrowie oczekiwali na akt łaski na wolności. Decyzja ministra Adama Bodnara w tej sprawie ma zapaść dziś lub jutro.

Skazujący wyrok 2 lat więzienia wobec Kamińskiego i Wąsika oraz dwóch agentów CBA w sprawie „afery gruntowej” zapadł 30 marca 2015 roku przed Sądem Rejonowym Warszawa Śródmieście. Akt łaski wydany został tuż po wyborach parlamentarnych w 2015 r. - pozwoliło to zachować mandaty poselskie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i objąć przez nich ministerialne funkcje w rządzie Beaty Szydło.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 16 listopada 2015 roku zastosował prawo łaski wobec 4 osób – korzystając z prerogatywy określonej w art. 139 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" - poinformowano w komunikacie na stronie Kancelarii Prezydenta.