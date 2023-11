Hakerzy udostępnili wyniki badań medycznych Polaków

Każdy wynik zawiera dane wrażliwe klienta, który przeprowadził badanie - imię, nazwisko, PESEL oraz adres. W udostępnionych plikach znajdują się też dane dotyczące podmiotu zlecającego badanie, daty i godziny zlecenia i wykonania badania a także numerację umożliwiającą identyfikację badania w systemach ALAB i - przede wszystkim - wyniki badania.

30 tys. Tyle osób miało już pobrać dane udostępnione przez hakerów

Hakerzy grożą, że do 31 grudnia udostępnią wszystkie wykradzione dane

Hakerzy, którzy udostępnili dane twierdzą, że jest to "próbka danych", którą opublikowali z powodu "braku chęci współpracy firmy ALAB". Hakerzy domagają się okupu od firmy za to, że nie ujawnią wszystkich przejętych danych. Grożą przy tym, że jeśli nie dostaną pieniędzy, do 31 grudnia opublikują wszystkie wykradzione dane.



Plik z wynikami badań udostępnionymi przez hakerów miało pobrać już ponad 30 tysięcy osób.



Od niedzieli rano strona internetowa ALAB laboratoria jest niedostępna - zauważa serwis zaufanatrzeciastrona.pl, który podkreśla jednak, że nie wiadomo czy jest to związane z wyciekiem danych.