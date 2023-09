Wrocław: Napad na bank. Trwa obława

Do zdarzenia miało dojść w piątek przed godz. 10.00. Choć wrocławska policja poinformowała jedynie o czynnościach związanych "ze zdarzeniem kryminalnym" w oddziale jednego z banków przy ul. Kamiennej, to z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że miało dojść do napadu na placówkę. Do banku miał wejść zamaskowany mężczyzna.

"Gazeta Wrocławska" poinformowała, że zaatakowany bank to placówka Banku Spółdzielczego w Miliczu.

We Wrocławiu doszło do napadu na bank

Wcześniej informowano, że mężczyzna, który miał na sobie czapkę i okulary przeciwsłoneczne miał przyłożyć do twarzy jednej z pracownic banku tkaninę, która nasączona była nieznaną substancją, w wyniku czego kobieta miała stracić przytomność. Policjanci z Wrocławia temu jednak zaprzeczają – twierdzą, że żadnej broni ani podobnego przedmiotu nie było.

Jak podaje RMF FM, napastnik ukradł pieniądze, a następnie uciekł z banku pieszo. We Wrocławiu ma trwać obecnie policyjna obława – mężczyzna wciąż jest poszukiwany.