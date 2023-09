USA: Zapadł najwyższy, jak dotąd, wyrok za udział w szturmie na Kapitol

Podatek katastralny to wrzutka, która co jakiś czas pojawia się w przestrzeni publicznej. Głównie w formie straszaka – że może jeszcze nie dziś, ale przyjdzie taki moment, że któryś z rządów w poszukiwaniu pieniędzy zdecyduje się na takie atomowe rozwiązanie. Polacy kochają posiadać mieszkania na własność, a nie wynajmować. Ponadto nieruchomości to także najpopularniejsza forma lokowania kapitału. Nic dziwnego, że „kataster” wywołuje takie emocje.