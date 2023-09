Mężczyzna w Niemczech zrzucił z mostu 10-latka za mówienie po ukraińsku

Chłopiec uderzył w metalowe elementy mostu, po czym wpadł do wody.

Czytaj więcej Polityka O czym Scholz rozmawiał z Putinem w pierwszych dniach inwazji Rosji na Ukrainę Prezydent Rosji Władimir Putin poprosił 4 marca 2022 roku kanclerza Niemiec Olafa Scholza o uznanie Krymu za terytorium rosyjskie - powiedział niemiecki kanclerz prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi. Treść rozmowy między zachodnimi przywódcami została opublikowana przez dziennik "Bild".

Następnie mężczyzna podniósł szklaną butelkę i rzucił nią w chłopca, gdy ten wciąż znajdował się w wodzie, trafiając go w ramię. Napastnik uciekł, podczas gdy inne dzieci pomogły poszkodowanemu chłopcu wydostać się z wody i powiadomiły rodziców.

Chłopiec doznał lekkich obrażeń lewej stopy i głowy, ale został zwolniony ze szpitala wkrótce po przyjęciu.

Niemcy: Ataki na Ukraińców nasiliły się po udzieleniu wsparcia wojskowego dla Kijowa

Ataki na Ukraińców w Niemczech nasiliły się, odkąd władze w Berlinie wzmocniły swoje wsparcie dla Kijowa za pomocą cięższego uzbrojenia i otworzył swoje drzwi dla uchodźców.

Zarówno skrajna prawica, która zwykle sympatyzuje z Putinem, jak i Rosjanie mieszkający w Niemczech, zlekceważyli to wsparcie i stali się coraz bardziej wrogo nastawieni do Ukraińców. W jednym z ostatnich ataków, ukraińscy studenci we Frankfurcie odkryli literę Z, symbol wojny Putina, namalowaną na ich akademiku.