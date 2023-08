Laboratorium produkujące narkotyki w wynajętym mieszkaniu w bloku

Czytaj więcej Przestępczość Rosjanie uciekli z działających w Polsce grup przestępczych Narkobiznes, ale w wydaniu międzynarodowym, oszustwa gospodarcze i typowo kryminalne – z tego dziś żyją zorganizowane gangi. Wygląda na to, że wykruszyli się z nich Rosjanie.

Jak przypuszczają śledczy zatrzymani byli jedynie chemikami, bądź osobami przyuczonymi do nadzorowania procesów chemicznych, w efekcie których wytwarzano narkotyki. Kim są beneficjanci narkotykowego biznesu – śledczy ustalają.

Produkcja syntetycznych narkotyków to – obok przemytu m.in. marihuany – główne źródło dochodów zorganizowanych grup przestępczych. W ostatnich latach utrzymuje się na wysokim poziomie, o czym świadczy liczba zamykanych przez policjantów miejsc produkcji.

W ubiegłym roku CBŚP zlikwidowało 42 laboratoria narkotyków syntetycznych, rok wcześniej – 42. Dla porównania w ubiegłym roku CBŚP ujawniono 20 profesjonalnie zorganizowane plantacje konopi indyjskich - rok wcześniej – 43.

W całym ubiegłym roku zabezpieczono łącznie ponad 11,14 tony różnego rodzaju narkotyków. W sprawach prowadzonych przez Biuro ujawniono ok. 7,88 tony narkotyków, oraz w sprawach przekazanych do prowadzenia innym jednostkom Policji (w tym służbom zagranicznym) – ok. 3,26 tony.

- W rozbijaniu przestępczości narkotykowej w przypadku służb zagranicznych, współpraca najczęściej była podejmowana z policją hiszpańską, holenderską, niemiecką, czeską i brytyjską. Poza granicami Polski zabezpieczonych zostało łącznie ponad 2,7 tony narkotyków – wskazuje Iwona Jurkiewicz.