W 2019 roku policjanci Wydziału Do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z Prokuraturą Okręgową 2. Wydziałem Do Spraw Przestępczości Gospodarczej zajęli się sprawą związaną z przestępczym procederem, do którego miało dojść w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich.

Zebrane informacje wskazywały, że mimo, iż wystawiane były potwierdzenia uiszczenia zapłaty, w wydziale komunikacji nie dokonywano opłat za rejestrację pojazdów. Funkcjonariusze przeanalizowali dokumentację oraz przesłuchali w sprawie około 500 osób, które rejestrowały swoje pojazdy. Dzięki zebranemu materiałowi dowodowemu ustalono, że w sprawie podejrzane są cztery osoby.

Urzędnicy wkładali opłaty rejestracyjne do własnej „kieszeni”

Śledztwo wykazało, że dwóch urzędników przyjmowało od właścicieli pojazdów opłaty rejestracyjne i recyklingowe, a następnie wydawało fałszywe potwierdzenia zapłaty. Pieniądze, zamiast do kasy starostwa, trafiały w ten sposób do nich. Z doniesień policji wynika, że jednorazowo było to nawet kilkaset złotych.

W oszustwa zamieszane były także dwie kobiety, które zajmowały się prywatnie pośredniczeniem w rejestracji pojazdów. Ich rola polegała przede wszystkim na podrabianiu podpisów właścicieli pojazdów. Oszustwa miały trwać przez osiem lat, w tym czasie doszło do prawie 1600 przypadków złamania prawa. Straty dla starostwa szacuje się na prawie 750 tysięcy złotych.