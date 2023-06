Wandalizm w Koloseum surowo karany

Do podobnego zdarzenia doszło między innymi w 2022 roku. Na chuligańskim zachowaniu turyści zostali przyłapani przez funkcjonariuszy sił porządkowych w sierpniu. Prokurator z Rzymu zdecydował o postawieniu cudzoziemcom zarzutów z paragrafu, w którym mowa jest o karze za zniszczenie i oszpecenie dóbr kultury i krajobrazu. Grozi za to od 2 do 5 lat więzienia. Był to pierwszy przypadek tak surowego postępowania wobec sprawców czynów, które w antycznym amfiteatrze nie są wcale rzadkością.

Koloseum, właściwie amfiteatr Flawiuszów, to amfiteatr w Rzymie, wzniesiony w latach 70-72 do 80 n.e. przez Wespazjana i Tytusa – cesarzy z dynastii Flawiuszów. To jedna z największych atrakcji turystycznych w mieście, którą każdego roku odwiedza około sześciu milionów turystów.