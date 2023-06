Uganda: Atak terrorystyczny na szkołę. Jest wiele ofiar

Z 41 ofiar ataku na szkołę w Mpondwe w zachodniej Ugandzie, 38 to uczniowie.

"Odnaleźliśmy wiele ciał, osiem osób jest w stanie krytycznym. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala w Bwera" - poinformował Fred Enanga, rzecznik państwowej policji.

Do ataku na szkołę średnią doszło w Mpondwe nieopodal Bwery. Napastnicy doszczętnie spalili internat, i splądrowali magazyny żywności.



Generał Dick Olum, dowódca armii w zachodniej Ugandzie, powiedział, że napastnicy przybyli do miasta dwa dni przed atakiem, a jeden z nich udał się wcześniej do szkoły, najwyraźniej po to by sprawdzić układ pomieszczeń przed atakiem.