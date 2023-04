Szokujące odkrycie w mieszkaniu po ultrakonserwatywnym księdzu

Dopiero w 2012 roku na ks. Dillingera nałożono sankcje, nie mógł już odprawiać mszy i mieć kontaktu z dziećmi i młodzieżą. Diecezja poinformowała wówczas, że po otrzymaniu kolejnych informacji przejrzano akta personalne, znaleziono „dowody na zachowania napastliwe” i przeprowadzono wstępne dochodzenie zgodnie z prawem kanonicznym, a także poinformowano prokuraturę. Prokuratura umorzyła jednak śledztwo z powodu przedawnienia sprawy.

Wzorowy katolik

Znalezione teraz zdjęcia pornograficzne mają przedstawiać czarnych i białych mężczyzn i kobiety, na niektórych jest też ks. Dillinger. Jednym z pytań jest to, czy wykorzystał on swoją aktywność w stowarzyszeniu Afrika-Hilfe, by mieć możliwość molestowania seksualnego. Sprawa ujawnia również podwójną moralność księdza. Edmund Dillinger był długo uważany w kręgach konserwatywnych za wzorowego katolika i był członkiem Forum Niemieckich Katolików.

Za takiego uważał go polityk CDU Bernhard Mihm. W 2019 roku w liście do biskupa Limburga, przewodniczącego Episkopatu Niemiec Georga Baetziga, domagającego się reformy katolickiej moralności seksualnej, napisał on, że formułowanie „zapytań o moralność seksualną” jest zbędne. „Znany duszpasterz szkolny i studencki w Twojej byłej diecezji w Trewirze, Edmund Dillinger, zwykł recytować młodym ludziom formułę wzorowaną na matematyce: ‘Stosunek seksualny minus małżeństwo równa się cudzołóstwo'. Tak, prawda jest tak prosta” – przekonywał polityk.

Diecezja w Trewirze próbuje teraz połączyć różne wątki w sprawie. Ordynariusz diecezji bp Stephan Ackermann powiedział „Rhein-Zeitung”, że pierwszym krokiem jest zebranie w jedną całość „wszystkiego, co przychodzi w zapytaniach i informacjach o sprawie, aby następnie rozpocząć niezależny, szeroko zakrojony projekt, aby to przepracować”. Koordynatorem z ramienia diecezji jest wikariusz generalny ks. Ulrich Graf von Plettenberg. Pojawiają się też pytania, np. w jaki sposób diecezja powinna nawiązać kontakt z ewentualnymi ofiarami za granicą.

Brak zainteresowania dowodami

Thomas Schueller, ekspert prawa kanonicznego z Muenster, uważa podejście diecezji za „bardzo bezrefleksyjne”. Nie zdołała ona wyjaśnić sprawy po 2012 roku. Z krytyką spotkało się także podejście diecezji do bratanka Dillingera i posiadanych przez niego materiałów pornograficznych księdza. Początkowo nikt ich nie chciał – posiadanie, nabywanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci i młodzieży jest w Niemczech karalne.

Przewodniczący komisji wyjaśniającej, adwokat Gerhard Robbers, twierdzi, że poinformował bratanka księdza o sytuacji prawnej, zgodnie z którą materiał musi zostać przekazany państwowemu organowi śledczemu lub zniszczony. Ten odebrał to najwyraźniej jako sugestię zniszczenia materiału i poczuł się pozostawiony sam sobie. Zdaniem Schuellera urzędnicy kościelni powinni byli towarzyszyć mężczyźnie w rozmowach z prokuraturą i policją, aby móc w sposób prawnie bezpieczny zbadać zdjęcia.