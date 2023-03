Prokuratura Okręgowa w Gdańsku podała w komunikacie, że 21 marca zatrzymano cudzoziemca przebywającego w Polsce od stycznia. "Prokurator Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, w oparciu o informacje przekazane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz zgromadzony materiał dowodowy, przedstawił zatrzymanemu zarzut prowadzenia działalności szpiegowskiej na rzecz rosyjskiego wywiadu" - czytamy.

W komunikacie śledczy przekazali, że 23 marca na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Według ustaleń śledztwa, podejrzany "działał na rzecz rosyjskiego wywiadu poprzez pozyskiwanie i gromadzenie informacji, między innymi o infrastrukturze krytycznej na obszarze województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz o działaniach służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo". Prokuratura podała, że mężczyzna przekazywał pozyskiwane informacje rosyjskiej służbie wywiadowczej. Za zarzucane przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

"W trakcie przesłuchania przez prokuratora Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku podejrzany przyznał się do prowadzenia działalności szpiegowskiej, opisał szczegóły, jak również okoliczności zwerbowania przez rosyjski wywiad. Jak wynika z ustaleń postępowania, podejrzanego nakłoniono do podjęcia działalności szpiegowskiej w Polsce. Mężczyzna wykonywał zadania zlecone przez rosyjską służbę co najmniej od stycznia 2023 r." - czytamy w komunikacie.

Drugi podejrzany aresztowany

O tym, że "Służba Kontrwywiadu Wojskowego zidentyfikowała kolejnego podejrzanego o działalność szpiegowską na rzecz Rosji" poinformowało też biuro ministra-koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. "Podejrzany to już kolejna osoba zidentyfikowana w ostatnim miesiącu przez SKW jako współpracownik obcych służb. 1 marca na podstawie informacji kontrwywiadu wojskowego zatrzymano innego cudzoziemca, pracującego na rzecz białoruskich służb specjalnych" - przekazano.

Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia działalności szpiegowskiej na rzecz białoruskiego wywiadu. "Zgromadzone materiały wskazują, że podejrzany prowadził rozpoznanie obiektów istotnych dla bezpieczeństwa RP, w tym związanych z Siłami Zbrojnymi RP" - podało biuro. Według tego źródła, decyzją Sądu Rejonowego w Lublinie mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

"Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku polskie służby zatrzymały już 20 osób podejrzanych o współpracę z rosyjskim lub białoruskim wywiadem" - czytamy w komunikacie.