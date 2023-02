Inflacja dzisiaj to problem globalny. To pokłosie pandemii COVID i przerwanych łańcuchów dostaw, efekt rosyjskiej agresji na Ukrainę i kolejnych szoków podażowych. Do tego doszły błędy w realizowanej polityce pieniężnej. Błędy, których być może dałoby się uniknąć, ale wcale nie byłoby to takie łatwe.