Prywatna spółka Jakuba T., wiceprezesa Cracovii i członka zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, miała dostać od związku 1 mln zł pod pozorem umowy sponsorskiej z producentem wód mineralnych. Według śledczych w ten sposób wyprowadzono pieniądze, które poszły m.in. na zakup ekskluzywnych mebli do prywatnego domu.

Reklama

W poniedziałek funkcjonariusze CBA zatrzymali na lotnisku w Balicach Jakuba T., który leciał na mundial do Kataru, a także jego żonę Iwonę T. i Gabrielę M., które były prezesami spółki w ostatnich latach. Zatrzymano także Macieja S. – byłego sekretarza generalnego PZPN.

Na trop dziwnej umowy prokuratorzy wpadli przy okazji badania innej afery melioracyjnej

Co legło u podstaw tego zatrzymania? W grudniu 2014 roku związek podpisał z podkarpacką spółką Osttair umowę (Jakub T. był wspólnikiem, a de facto w całości kontrolował spółkę – twierdzi prokuratura) w ramach rzekomej prowizji za usługi związane z negocjowaniem umowy sponsorskiej z dużą firmą. W rzeczywistości była to tylko „podkładka” mająca ukryć prawdziwy cel – wynika z ustaleń Zachodniopomorskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Na trop zaskakującej umowy sprzed blisko dekady prokuratorzy z „pezetów” wpadli przy okazji badania tak zwanej afery melioracyjnej, która dotyczyła ustawiania przetargów w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji. Śledczy sprawdzili m.in. zawartość nośników informatycznych, wiadomości mailowe i przepływy bankowe pomiędzy piłkarskim związkiem a beneficjentem, do którego trafił milion złotych.

Reklama

Co się okazało? Że za zapłatą nie stała żadna usługa. Jak ustalono, porozumienie między PZPN a Osttair powstało już wtedy, gdy związek wybrał sponsora. Jednak żeby stworzyć pozory, że zawarto ją jeszcze przed zakończeniem negocjacji pomiędzy PZPN a sponsorem – umowę ze spółką opatrzono nierzetelną datą – twierdzi prokuratura. Jej zdaniem za wszystkim miał stać Jakub T., który nie tylko był pełnomocnikiem spółki Osttair, ale też faktycznie nią kierował poprzez inne osoby. Z kolei analiza przepływów finansowych na rachunku spółki wskazuje, że milion od piłkarskiego związku poszedł na zakup ekskluzywnych mebli dla Jakuba T. Gabriela M. chociaż formalnie byłą prezeską Osttair, to kiedy podpisywano jeden z aneksów umowy – nawet nie była upoważniona do obsługi rachunku bankowego.

Czytaj więcej Przestępczość Milion złotych prowizji z PZPN. Dziwna umowa sponsorska Spółka Jakuba T. miała dostać milion złotych od umowy sponsorskiej i za jej negocjacje - znamy kulisy zatrzymania działaczy PZPN.

Po zatrzymaniu cała czwórka po przewiezieniu do szczecińskiej prokuratury usłyszała zarzuty. W przypadku Macieja S. oraz Jakuba T. dotyczą one działania na szkodę Polskiego Związku Piłki Nożnej, a dodatkowo wobec T. chodzi również o pranie pieniędzy (o „pranie” jest podejrzana również jego żona), za co grozi do 10 lat więzienia. Gabriela M. ma postawione zarzuty m.in. składania fałszywych zeznań oraz niegospodarności.

Zdaniem Prokuratury Krajowej śledztwo jest rozwojowe i nie wyklucza ona kolejnych zatrzymań. Kiedy zamykaliśmy to wydanie „Rzeczpospolitej”, nie były znane jeszcze decyzje prokuratury co do losów zatrzymanych i ich ewentualnego aresztowania.