Policja potwierdziła, że Rushdie został dźgnięty „przynajmniej raz w szyję i przynajmniej raz w brzuch” w piątek po tym, jak napastnik wpadł na scenę i rzucił się na 75-letniego pisarza, gdy był przedstawiany publiczności.

Po przewiezieniu do szpitala, gdzie spędził wiele godzin na operacji, Rushdie był podłączony do respiratora i nie mógł mówić.

Czytaj więcej Literatura Wiadomo, kim jest autor zamachu na Rushdiego Funkcjonariusze organów ścigania zidentyfikowali mężczyznę, który w piątek zaatakował pisarza podczas spotkania w Nowym Jorku.

„Wiadomości nie są dobre”, napisał Andrew Wylie, agent pisarza do agencji prasowej Reuters. „Salman prawdopodobnie straci jedno oko; nerwy w jego ramieniu zostały zerwane; a jego wątroba została dźgnięta i uszkodzona”.

Policja zidentyfikowała podejrzanego: to 24-letniego Hadi Matar z New Jersey.Major Eugene Staniszewski z policji stanu Nowy Jork powiedział dziennikarzom w piątek, że nie ma „żadnych wskazówek co do motywu” na wczesnym etapie śledztwa.

Stacey Schlosser, która była świadkiem ataku, powiedziała agencji prasowej The Associated Press, że Rushdie został dźgnięty nożem od sześciu do ośmiu razy, zanim napastnik został powstrzymany.

„Nikt nie wiedział, co robić. Nikt nie wiedział, jak zareagować” – powiedziała Schlosser.

„Mężczyzna wskoczył na scenę nie wiadomo skąd i zaczął bicie w klatkę piersiową, powtarzając uderzenia pięścią”, powiedział Bradley Fisher.

Zaskoczeni uczestnicy pomogli ściągnąć mężczyznę z Rushdiego, który upadł na podłogę. Żołnierz policji stanu Nowy Jork, zapewniający ochronę podczas imprezy, aresztował napastnika, podczas gdy lekarz na widowni pomagał opiekować się Rushdiem do czasu przybycia służb ratunkowych.

Rushdie, 75-latni pisarz, który urodził się w Bombaju w Indiach, od lat spotyka się z groźbami śmierci ze strony islamistów za napisanie powieści „Szatańskie wersety”. Książka została zakazana wkrótce po opublikowaniu w kilku krajach, w tym w Indiach, i wywołała fatwę przeciwko Rushdiemu przez ówczesnego Najwyższego Przywódcę Iranu.