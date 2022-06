Michał Wójcik: Ceny węgla, paliw i inflacja to nie do końca wina rządu

Wysokie ceny węgla to w dużej mierze wina Unii Europejskiej. Na wysokie ceny paliw nałożyło się wiele czynników. Jesteśmy oskarżani o inflację, ale to nie jest tak do końca - przekonywał w TVP Info wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik z Solidarnej Polski.