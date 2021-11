„Jest więcej wojska, posterunków, policji, uzbrojonych pojazdów. Ale przede wszystkim jest więcej niepewności, obaw i strachu. Nie przed migrantami, a przed tym czy nie dojdzie do rozlewu krwi. I przed tym, co będzie, jak to się wszystko skończy, bo blizny po tych doświadczeniach zostaną na długo” – mówi Zuzanna Dąbrowska, redaktorka „Rzeczpospolitej”, będąca właśnie w pobliżu Kuźnicy, na granicy obszaru objętego stanem wyjątkowym.