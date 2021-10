Hussein nigdy nie przedstawił motywu swojego działania, ale w jego domu detektywi znaleźli napisany przez niego własnoręcznie "pakt" z "potężnym królem Lucifugem Rofocalem", demonem służącym Lucyferowi, w którym zobowiązał się do złożenia ofiar z kobiet w zamian za dużą wygraną na loterii. 19-latek podpisał pakt własną krwią.



W czerwcu 2020 roku zasztyletował Bibeę Henry i Nicole Smallman w parku, w którym kobiety tańczyły w nocy po imprezie ze znajomymi, w czasie której świętowano 46 urodziny pierwszej z kobiet.

Hussein nie przyznał się do zabójstwa. Został uznany przez sąd winnym w lipcu, ale wyrok opóźniono ze względu na konieczność konsultacji psychiatrycznych. Teraz sąd skazał go w czasie zdalnej rozprawy na dożywocie. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się najwcześniej po 35 latach.

Sędzia orzekająca w tej sprawie, Philippa Whipple mówiła zwracając się do skazanego, że "zaskoczył i zamordował" dwie kobiety, których nie znał. Mówiąc o jego pakcie z diabłem sędzia stwierdziła, że mężczyzna dokonał zabójstwa "dla bogactwa i władzy". Dodała, że choć pakt wydaje się dziwny, to jednak był on "częścią systemu wierzeń" mordercy.



Hussein natknął się na dwie samotne kobiety bawiące się w parku po zakończeniu przyjęcia urodzinowego jednej z nich w czerwcu 2020 roku. Nicole otrzymała od niego 28 ciosów nożem, a Bibaa - osiem ciosów. Następnie morderca zbiegł z miejsca zbrodni, ale w czasie ataku sam zranił się nożem - dzięki temu policja znalazła jego DNA na miejscu zbrodni. To, wraz z nagraniami z kamer monitoringu, pozwoliło na aresztowanie go miesiąc później.

W "pakcie z diabłem", który policja znalazła w sypialni mężczyzny, zobowiązał się on do składania sześciu ofiar co sześć miesięcy tak długo, jak długo będzie przebywał na wolności i będzie zdolny fizycznie do dokonywania zabójstw. Zapowiedział też, że będzie składał w ofierze wyłącznie kobiety.



W zamian za to chciał wygranej w loterii Mega Millions Super Jackpot oraz "otrzymania nagród" w postaci "bogactwa i władzy". 10 dni po morderstwie Hussein wydał 160 funtów na losy na loterię.

Ciała zamordowanych kobiet znaleziono w parku dwa dni po dokonaniu zbrodni przez Husseina.