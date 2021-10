Poszukiwany mężczyzna miał podpalić dom, w którym mieszkały jego córki, siostry Fauzia Bibi i Khurshid Mai w wiosce w dystrykcie Muzaffargarh, w środkowym Pakistanie - poinformował agencję Reutera przedstawiciel policji, Abdul Majeed. W pożarze zginęły obie kobiety, ich dzieci, a także mąż Mai.

Fauzia Bibi wyszła za mąż za Mehbooba Ahmada ok. 18 miesięcy temu, wbrew woli jej ojca. Miało to być małżeństwo z miłości, a nie aranżowane przez rodzinę któregoś z małżonków - mówi rozmówca Reutera. - Tragedia była wynikiem konfliktu między dwoma rodzinami w związku z małżeństwem z miłości - mówi Majeed. Poszukiwany obecnie ojciec sióstr, które zginęły w pożarze, mieszka na co dzień w wiosce sąsiadującej z wioską, w której mieszkały jego córki.

Męża Bibi, Ahmada, nie było w domu, gdy doszło w nim do pożaru. Gdy wrócił do domu z pracy wcześnie rano zastał budynek w płomieniach - wynika z jego zeznań. W pożarze zginął czteromiesięczny syn Ahmada, a także troje dzieci Mai w wieku 2, 6 i 13 lat.



W Pakistanie setki kobiet są zabijane co roku przez krewnych za zawieranie małżeństw bez zgody męskich członków rodziny - alarmuje pakistańska Komisja Praw Człowieka.

