Produkcja rosyjskiej wódki spadła do poziomu z 2017 r. po tym, jak Putin zażądał ograniczenia spożycia alkoholu. Eksperci są jednak sceptyczni co do prawdziwości tych danych. Podkreślają, że z powodu „napięcia psychologicznego” i niemożności swobodnego podróżowania, klasa średnia „pije w domu”. A połowa wypijanego przez biedniejszych Rosjan alkoholu pochodzi z nielegalnych gorzelni.