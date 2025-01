Czytaj więcej Przemysł spożywczy Ponure prognozy dla rumu. Zagrożone zbiory cukru na Kubie Smakosze kubańskiego trunku mają prawo do niepokoju. Producenci rumu szykują się na problemy w związku z fatalnymi prognozami zbiorów cukru na Kubie.

Inny Hiszpan, José Arechabala Aldama, który rozwinął działalność na Kubie, założył w 1878 r. w Cardenas w prowincji Matanzas, gorzelnię La Vizcaya. W 1921 r. weszła do grupy o nazwie José Arechabala, która w rok po zakończeniu w grudniu 1933 prohibicji w Stanach uruchomiła produkcję rumu Havana Club.

Zawiłości proceduralne walki o markę Havana Club

W 1960 r. grupa ta została znacjonalizowana po rewolucji Fidela Castro. Nowe władze sprzedawały do 1961 r. rum o nazwie Bacardi. Właścicielom firmy Bacardi, którzy uciekli do USA, udało się zmusić sądownie Kubańczyków do zmiany nazwy rumu. Komunistyczna Kuba zaczęła eksportować więc Havana Club. Spadkobiercy Bacardi uzyskali prawo dystrybucji swojego rumu na terenie USA, a po wykupieniu marki J.Arechabala zaczęli też od 1995 r. sprzedawać w Stanach rum Havana Club. Sprzedażą na świecie Havana Club zajmuje się od 1993 r. spółka j.v. francuskiej Pernod Ricard i Cuba Ron SA Corp.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Zakazany w USA rum z Kuby ma nowego dystrybutora w Europie Europejska filia największej na świecie grupy alkoholi, brytyjskiej Diageo podpisała w Hawanie z państwową firmą Cuba Ron SA umowę o zawiązaniu spółki joint venture., która zajmie się dystrybucją rumu Santiago de Cuba Rum.

Centrala Cubaexport zarejestrowała pierwszy raz w USA znak towarowy Havana Club w 1976 r. W 2016 r. Biuro Patentów USPTO przedłużyło Kubańczykom ważność tego znaku towarowego. W 2021 r. firma Bacardi zakwestionowała w sądzie to prawo, bo jej zdaniem powinno było wygasnąć w 2006 r., gdyż Kubańczycy nie odnowili go w terminie w biurze kontroli zagranicznych aktywów OFAC resortu sprawiedliwości. Sąd rejonowy oddalił jednak pozew Bacardi, bo uznał że tą sprawą powinno zajmować się biuro patentów USPTO. Odwołanie się Bacardi do sądu apelacyjnego w Waszyngtonie w 2024 r. było skuteczne – sąd orzekł na korzyść tej firmy. Teraz jednak ona przegrała. Ciąg dalszy nastąpi...