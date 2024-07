Perspektywy wyglądają więc kwitnąco, ale jeden z byłych pracowników, z którym rozmawiała „Rzeczpospolita”, zauważa, że w ciągu ostatniego półtora odeszło z firmy wielu istotnych pracowników, od miesiąca jest też nowy prezes, a choć spółka się rozwija, to w tym roku akcje straciły ok. 30 proc. na wartości. Jej dzisiejsza wycena jest na poziomie zbliżonym do jej debiutu giełdowego.

Zmiana sposobu zarządzania spółką i wywołana tym wymiana kadry niechcący wzmocniły konkurencję, część zwolnionych pracowników została przejęta przez bułgarską spółkę Nasekomo. Do konkurencji Polaków w Europie zalicza się jeszcze francuski Ynsect oraz holenderski Protix.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Indykpol znowu zmieni właściciela. Po wyjściu z giełdy przejął go Drosed Komisja Europejska zgodziła się, by jedną z największych firm drobiarskich w kraju przejął jej konkurent, firma Drosed, dziś należąca do francuskiej grupy LDC. Bruksela badała, czy przejęcie przez Francuzów polskiej spółki nie zagrozi konkurencji.

Na prośbę redakcji sytuację w spółce skomentował jej zarząd. – Firma HiProMine SA znajduje się w okresie intensywnego rozwoju – mówi prof. Damian Józefiak, jej współzałożyciel i członek zarządu. Zauważa, że nadal współpracuje z prof. Janem Mazurkiewiczem, kolejnym współzałożycielem, zaś „trzeci z członków ówczesnego zarządu zdecydował się na rozwój w ramach innych projektów”. – Rzeczywiście, niektórzy specjaliści rozpoczynający pracę w HiProMine również zdecydowali się na rozwój poza strukturami firmy, co jest zjawiskiem powszechnie występującym w wielu spółkach, jednocześnie od momentu debiutu zwiększyliśmy zatrudnienie ponaddziesięciokrotnie, pozyskując ekspertów z wielu dziedzin –odpowiedział Damian Józefiak.

Szara strefa owadów

W Polsce można także kupić owady przeznaczone na żywność dla ludzi – mączniki jadalne, świerszcze, szarańczę, dowolnie, na słono, na słodko. Można dostać nawet… karmelowe lizaki z owadami czy chipsy. A jednak, zdaniem eksperta, większość tej żywności trafia na rynek w najlepszym razie dzięki naciąganiu przepisów albo kompletnie nielegalnie. Firma, by móc sprzedawać owady, musi uzyskać autoryzację w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Zezwolenie dostaje konkretna firma na dostarczanie na rynek konkretnych gatunków owadów.

– Owady mogą być wprowadzane po prostu bez zezwolenia. Na popularnych portalach aukcyjnych jest obecnych kilka marek, które na etykietach nie mają bezpośrednio odwołań do autoryzacji EFSA – mówi Jakub Urbaniak, były współzałożyciel HiProMine, dziś poza spółką. Jest jeszcze możliwość, że dochodzi do zjawiska „prania owadów”. – Ktoś kupuje niewielką ilość od legalnego producenta, a potem tych owadów w cudowny sposób przybywa – zauważa współzałożyciel HiProMine.