Grona goryczy w Penedes. Susza pozbawia ludzi pracy

Największy pracodawca w tym regionie poinformował władze Katalonii i związki zawodowe, że od maja obejmie tymczasowym bezrobociem technicznym ERTE 615 pracowników na 778 zatrudnionych w dwóch działach win marki Freixenet i Segura Viudas. To posunięcie nie dotyczy trzeciego działu handlowego hiszpańskiej firmy. Powodem jest siła wyższa, która wymusza zmniejszenie mocy produkcyjnych o 30 proc. z powodu uporczywej suszy trwającej od 2021 r., a która nasiliła się w 2023 r. w Penedes. Firma należąca do niemieckiej grupy Henkell i do rodziny Ferrer straciła w ubiegłym roku z tego powodu 80 mln butelek wina cava.

Reklama

Czytaj więcej Susza Katalonia wprowadzi ograniczenia zużycia wody dla turystów? Władze zabrały głos Katalonia – hiszpański region, który od dłuższego czasu walczy z suszą – rozważa podjęcie kroków mających na celu poprawę krytycznej sytuacji. Wkrótce racjonowanie wody może dotyczyć już nie tylko mieszkańców regionu, ale i turystów.

Kiepskie zbiory w Penedes

Podczas ostatniego winobrania uzyskano 40 proc. mniej surowca niż w 2021 r., a w Penedes było mniej nawet o 45 proc. Jeśli w najbliższych miesiącach dojdzie do poprawy sytuacji, do opadów deszczu, to firma z Sant Sadurni d'Anoia obiecuje przywrócić zwolnionych do pracy.

W 2023 r. Henkell Freixenet osiągnęła obroty 1,23 mld euro, o 4,1 proc. większe niż rok wcześniej, ale już wtedy, była niepewna wyniku następnej kampanii z powodu zbyt małej ilości gron z Penedes. — Mimo rosnącego na świecie popytu na wino cava, nie jesteśmy w stanie wyprodukować dość butelek, aby go zaspokoić w krótkim terminie z powodu braku winogron. Sytuacja jest naprawdę skomplikowana na każdym poziomie — oświadczył w komunikacie Pere Ferrer, wiceprezydent Grupo Freixenet.