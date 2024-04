Kreml sprzedał największego producenta wódek. Podejrzany kupiec, zaniżona cena

W ostatni piątek, 19 kwietnia, na rynku alkoholi w Rosji miało miejsce wydarzenie, o którym rosyjskie władze rozmawiały niemal 20 lat – doszło do prywatyzacji największego producenta alkoholu w kraju, firmy Rosspirtprom JSC. Federalna Agencja Zarządzania Majątkiem sprzedała 100 proc. akcji spółki za 8,3 miliarda rubli (350 mln zł). To o 2,3 miliarda rubli mniej od ceny, za jaką została zaoferowana — podkreśla gazeta „RBK”. Poprzednia aukcja odbyła się na przełomie 2023 i 2024 roku, ale nie było wtedy chętnych.

Największy producent wódek w Rosji sprzedany po zaniżonej cenie

Według Władimira Drobiza, dyrektora Centrum Badań Federalnego i Regionalnego Rynku Alkoholu (CIFRRA), rzeczywista wartość Rosspirtpromu jest znacznie wyższa niż 8,3 miliarda rubli, za które firma została sprzedana. Dla porównania ekspert przytacza destylarnię Kaługa Kristall, która podczas debiutu giełdowego w lutym tego roku została wyceniona na niemal tę samą kwotę, choć obejmuje tylko jeden zakład, podczas gdy Rosspirtprom ma samych destylarni osiem.

Niepokój rynku wzbudza też zwycięzca powtórnej aukcji, która odbyła się 19 kwietnia. Została nim firma Business Alliance LLC, której przychody w 2023 roku wyniosły zaledwie 62,7 mln rubli (dziś to 2,67 mln zł - przypomnijmy, że cena sprzedaży to równowartość 350 mln zł). Na stronie Business Alliance wskazano, że firma zajmuje się windykacją problematycznych długów.

Beneficjentem tej spółki jest Władimir Akajew (99 proc. udziałów), kolejny 1 proc. należy do dyrektora generalnego Siergieja Oboleńskiego. Co wiadomo o Akajewie? W latach 2009–2011 był doradcą prezesa prywatnego B&N Bank. Był także członkiem zarządu spółki deweloperskiej Inteko, wchodzącej wcześniej w skład grupy Safmar. Oprócz działalności budowlanej i finansowej Akajew posiadał także aktywa w sektorze rolniczym. Do 2018 roku był właścicielem firm drobiarskich „Zdrowe Gospodarstwo” i „Zdrowe Gospodarstwo”. Bakalie." Wszystkie sprzedał kilka lat temu.