Już trzeci wniosek o układ u Palikota

Pozakulisowe zmagania są obecnie dość intensywne. Nie jest też do końca jasne, ile osób jest finansowo zaangażowanych we wszystkie projekty, bo choć wiadomo, że Tenczynek Dystrybucja i sama MWPWiW zebrały cztery tysiące inwestorów, którzy teraz czekają na zwrot zainwestowanych bądź pożyczonych pieniędzy, to inwestorów może być więcej, ponieważ zbiórki były zbierane też na inne firmy z grupy, co opisujemy poniżej. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, obecnie kilka osób, które łącznie zainwestowały ponad 100 mln zł w alkoholowy biznes byłego posła, zastanawia się, czy wyłożyć niezbędne obecnie ok. 13 mln zł na przetrwanie firmy. – Ważą się losy Manufaktury – napisał do nas w wiadomości w piątek jeden z głównych inwestorów.

Ile spółek ma holding

Holding składa się według informacji zamieszczonych na stronie Manufaktury z dziewięciu spółek, jednak są to dane sprzed roku, a od tego czasu powstawały kolejne, spółka Tenczyński Gin została zarejestrowana w KRS w styczniu 2023 r., a jeszcze w kwietniu zbierała pożyczki pod zastaw – redakcja dotarła do tych inwestorów, którzy próbują ustalić, co się stało z ich pieniędzmi. Wrażenie robi sprawność pozyskiwania pieniędzy przez kolejne biznesy Janusza Palikota – jak wynika z portalu Crowdway, Alembik Polska, czyli „projekt biznesowy Janusza Palikota, mająca wkrótce powstać nowoczesna sieć Alkotek, 10 lokalnych destylarni”, zebrała w drugiej zbiórce 4,5 mln zł od 1026 osób, wcześniej – 4,185 mln zł od 1204 osób. Tenczyńska Okovita zebrała w dwóch turach 4,43 mln zł od 977 inwestorów oraz 4,18 mln zł od 1339 osób. A to tylko przykłady, do tego dochodzą jeszcze wyemitowane obligacje i inne pożyczki pod zastaw maszyn, znaków towarowych etc.

Balast zadłużenia

Zapytany przez redakcję o przyczyny takiego zadłużenia spółek, Janusz Palikot wskazał, że miały ok. 5 mln zł kosztów stałych miesięcznie, co daje rocznie 50–60 mln zł, dlatego podobno kwota przychodu generowanego przez holding z marżą 20 proc. nie wystarczała, brakowało ok. 30 mln zł. Palikot przekazał w rozmowie, że jego celem było otwarcie 100 sklepów z piwem Tenczynek Świeży do końca 2024 r., jednak finalnie powstało ich dotąd 26, które generowały koszty ok. 1,3 mln zł miesięcznie. Prawdopodobnie ten projekt został właśnie zawieszony. Palikot poinformował też, że jego celem było dojście do obrotu na poziomie 200 mln zł, który generowałby zdolność obsługi długów. Zapytany o to, dlaczego środki na finansowanie biznesu pozyskiwał w zbiórkach społecznościowych, a nie w bankach, odpowiedział, że banki nie są zainteresowane finansowaniem start-upów, spółce nie udało się też, mimo prób, wejść na NewConnect. Wniosek o upadłość i postępowanie sanacyjne Manufaktury złożył w sierpniu jeden z największych inwestorów.