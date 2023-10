Carlsberg uderza w Rosję. Zabiera wszystkie licencje na piwo

„Nie damy się zmusić do zawarcia umowy na niedopuszczalnych warunkach, która usprawiedliwia nielegalne przejęcie naszego biznesu w Rosji” – stwierdzono w oświadczeniu.

Zakłady Bałtika są największe w Rosji. Posiadają osiem browarów w Petersburgu, Samarze, Tule, Woroneżu, Nowosybirsku, Chabarowsku, Jarosławiu i Rostowie nad Donem, w których pracuje ponad 8 tysięcy osób. Produkują one piwa pod markami Tuborg, Kronenbourg 1664, Somersby, Seth & Riley’s Garage, Holsten, Zatecky Gus i LAV.

Wszystkie te marki Rosjanie stracili w momencie odebrania licencji.

Próba ratowania browarów

Dzień wcześniej, 2 października, Kommersant poinformował, że Bałtika zwróciła się do Sądu Arbitrażowego w Petersburgu z wnioskiem o zakazanie Carlsbergowi wypowiedzenia z nią umowy licencyjnej na używanie marek. W pozwie wskazano, że duńska spółka może rozpocząć postępowanie przed Duńskim Sądem Morsko-Handlowym w celu pozbawienia Bałtiki praw do części światowych marek. Ponadto Bałtika zwróciła się do sądu o zakazanie Rospatentowi (rosyjski urząd patentowy)zmiany umów na kilka marek piwa. Sąd odmówił podjęcia środków tymczasowych.

W marcu 2022 roku Carlsberg ogłosił, że opuści Rosję. Na krótko przed zawłaszczeniem Bałtyki przez rosyjski reżim koncern ogłosił, że ​​znalazł kupca na swój rosyjski biznes. Spółka nie ujawniła, kim jest i jaka jest kwota transakcji.