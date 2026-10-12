Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 października:

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Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa

Łukasz Gibała – 62,12 proc. głosów (w liczbach bezwzględnych – 161 184) Monika Piątkowska – 37,88 proc. (98 306), takim wynikiem zakończyła się II tura wyborów prezydenckich w Krakowie, jak wynika z przeliczenia 100 proc. oddanych w nich głosów. Frekwencja w II turze wyborów wyniosła 44,27 proc.

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Przewodniczący krakowskiej Rady Miasta Jakub Kosek informował już wcześniej, że ślubowanie nowego prezydenta Krakowa odbędzie się 21 października. Do tego czasu swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

Do przedterminowych wyborów w Krakowie doszło w wyniku odwołania 24 maja w referendum Aleksandra Miszalskiego z KO z urzędu prezydenta. Miszalski wygrał wybory w 2024 r., pokonując w II turze Gibałę. Wówczas na kandydata KO zagłosowało 133 703 wyborców (51,04 proc.), a na Gibałę – 128 269 (48,96 proc.).

Jedna ofiara śmiertelna kolejnego ataku na lotnisko w Rijadzie. Zaatakowano też lotnisko w Dammam

Jedna osoba zginęła, a 11 zostało rannych w drugim w ciągu dwóch dni ataku na lotnisko międzynarodowe w Rijadzie. Zaatakowane zostało też trzecie największe lotnisko w Arabii Saudyjskiej – port lotniczy w Dammam. Do tego drugiego ataku przyznali się Huti.

Huti zapowiedzieli kolejne ataki, których celem mają być saudyjskie lotniska i infrastruktura energetyczna.

Do ataków na lotniska w Rijadzie i Dammam doszło dzień po tym, jak w ataku na to pierwsze lotnisko, do którego przyznali się rebelianci Huti z Jemenu, zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. Był to najbardziej krwawy atak na Arabię Saudyjską od ponad dekady.

Reuters, powołując się na świadka ataku na lotnisko w Dammam relacjonuje, że w niedzielę wieczorem pocisk miał trafić w płytę lotniska obok kilku zaparkowanych samolotów, wywołując pożar. Samolot, na pokładzie którego znajdował się relacjonujący te wydarzenia rozmówca Reutera przerwał kołowanie i wrócił do bramki, a pasażerowie musieli opuścić lotnisko. Monitorujący ruch lotniczy serwis Flightradar24 wskazuje, że doszło do kilku opóźnień przylotów i odlotów oraz odwołania niektórych lotów na i z lotniska w Dammam, które jest trzecim największym lotniskiem w Arabii Saudyjskiej.

Korea Północna wystrzeliła pociski balistyczne w stronę Morza Japońskiego

Kilka pocisków balistycznych w kierunku Morza Japońskiego wystrzeliła 12 października rano Korea Północna. O próbie rakietowej informują zarówno południowokoreańska armia, jak i władze w Tokio.

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„Nasze siły zbrojne wykryły kilka pocisków balistycznych wystrzelonych z okolic Pjongjangu w kierunku Morza Wschodniego (tak Korea Południowa nazywa Morze Japońskie – red.) ok. godz. 9.20 (2.20 czasu polskiego – red.)” – przekazało południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS). Z komunikatu wynika, że „pociski przeleciały ponad 900 km, a Korea Płd. i Stany Zjednoczone prowadzą szczegółową analizę dokładnych specyfikacji”.

Japońskie ministerstwo obrony przekazało, że obiekty spadły do morza, nie naruszając wyłącznej strefy ekonomicznej Japonii. Straż przybrzeżna nie odnotowała uszkodzeń statków w rejonie. Japońska agencja Yonhap podała, że to już 16. test rakietowy Pjongjangu w tym roku. Poprzednią próbę reżim Kim Dzong Una przeprowadził 3 października. Wówczas oficjalna agencja prasowa KCNA przekazała, że wystrzelono strategiczny pocisk balistyczny średniego zasięgu.

Media zwracają uwagę, że poniedziałkowa próba rakietowa mogła nastąpić w reakcji na zakończony powodzeniem test pierwszego hipersonicznego pojazdu szybującego (HGV) Seulu, który odbył się w ubiegłym tygodniu.

Na Kubie braki paliwa lotniczego na dziesięciu lotniskach będą występować co najmniej do listopada

Na 10 lotniskach Kuby utrzymają się co najmniej do listopada niedobory paliwa lotniczego – przekazał, powołując się na Kubańską Spółkę Nawigacji Powietrznej (ECNA), niezależny portal Ciber Cuba. Chodzi o niedobory paliwa Jet A-1 na lotniskach w Hawanie, Varadero, Santa Clara, Cienfuegos, Camaguey, Cayo Coco, Holguin, Santiago de Cuba, Manzanillo oraz Cayo Largo.

10 października władze Air China, jednej z nielicznych zagranicznych linii lotniczych latających na Kubę, zapowiedziały ograniczenie liczby lotów pomiędzy Hawaną a Pekinem. Powołały się na „powody techniczne” swojej decyzji.

W związku z brakami paliwa lotniczego loty na Kubę wstrzymało w tym roku już co najmniej 11 linii lotniczych, w tym m. in. Air Canada, Air Transat, Air France, WestJet, Iberia oraz Turkish Airlines.