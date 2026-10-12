Na Gibałę zagłosowało 161 184 uczestników niedzielnych wyborów, a na Piątkowską – 98 306 osób. Oznacza to, że Gibała, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobył 62,12 proc. poparcia, a Piątkowska – 37,88 proc. Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich w Krakowie wyniosła 44,27 proc.

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Zwycięstwo Gibały ma większy rozmiar, niż wskazywał wynik badania exit poll opublikowany przez IPSOS po zamknięciu lokali wyborczych – według sondażowego wyniku wyborów nowy prezydent Krakowa otrzymał 61 proc. głosów, a Piątkowska – 39 proc.

Łukasz Gibała i Monika Piątkowska Foto: PAP

Do przedterminowych wyborów w Krakowie doszło w wyniku odwołania 24 maja w referendum Aleksandra Miszalskiego z KO z urzędu prezydenta. Miszalski wygrał wybory w 2024 r., pokonując w II turze Gibałę. Wówczas na kandydata KO zagłosowało 133 703 wyborców (51,04 proc.), a na Gibałę – 128 269 (48,96 proc.).

Czytaj więcej Kraj Wybory prezydenta Krakowa. Exit polls: wygrywa Łukasz Gibała W Krakowie zakończyła się II tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Wstępne wyniki exit polls wskazują na zdecydowaną wygraną niezależne...

Wybory prezydenckie w Krakowie: Są dwa tygodnie na składanie protestów wyborczych

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl poinformował, że od momentu obwieszczenia wyniku wyborów przez Komisję zacznie biec 14-dniowy termin na składanie protestów wyborczych, które do Sądu Okręgowego w Krakowie mogą wnosić wyborcy i pełnomocnicy wyborczy. W tym samym terminie, zgodnie z przepisami, powinno nastąpić zaprzysiężenie nowego prezydenta podczas sesji Rady Miasta Krakowa.

Przewodniczący krakowskiej Rady Miasta Jakub Kosek informował już wcześniej, że ślubowanie nowego prezydenta Krakowa odbędzie się 21 października. Do tego czasu swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

Barbara Golanko, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, po ogłoszeniu wyników podziękowała za zaangażowanie w sprawne przeprowadzenie przedterminowych wyborów członkom obwodowych komisji wyborczych, Miejskiej Komisji Wyborczej, pracownikom Urzędu Miasta Krakowa i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.

Łukasz Gibała wyraźnie wygrał również I turę wyborów

W pierwszej turze wyborów, która odbyła się 27 września, Gibała zdobył 36,38 proc. głosów, a Piątkowska 29,91 proc. Frekwencja była wówczas nieco niższa niż 11 października i wyniosła 43,50 proc.

Na podium w I turze znalazł się jeszcze Michał Drewnicki z PiS (17,5 proc.), a dalsze miejsca zajęli Aleksandra Owca z Razem (6,91 proc.), Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Nowej Lewicy (4,81 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,11 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk, kandydat Socjaldemokracji Polskiej (0,37 proc.). Taki rozkład głosów od początku wskazywał, że faworytem II tury będzie Gibała, ponieważ Piątkowska mogła liczyć przede wszystkim na głosy wyborców Gosek-Popiołek.