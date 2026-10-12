Ofiarą śmiertelną niedzielnego ataku na lotnisko w Rijadzie ma być obywatel Pakistanu.

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Do ataku doszło dzień po tym, jak w ataku na to samo lotnisko, do którego przyznali się rebelianci Huti z Jemenu, zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych.

Nad Arabią Saudyjską przechwycono m.in. pocisk balistyczny

O nowym ataku poinformowała międzynarodowa koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej, która wspiera uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu w jego walce z rebeliantami Huti.

Koalicja poinformowała jednocześnie, że saudyjska obrona przeciwlotnicza przechwyciła pocisk manewrujący w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego Króla Chalida. Nad Arabią Saudyjską miał też zostać przechwycony i zniszczony dron oraz pocisk balistyczny wystrzelony w kierunku miasta Chamis Muszajt. Nad ranem alarm powietrzny ogłoszono też w Abhie, mieście na południu kraju.

Ataki powietrzne na lotnisko w Rijadzie, jak zauważa Reuters, uwypukliły słabości saudyjskiej obrony powietrznej. Po sobotnim ataku, który był najbardziej krwawym atakiem na Arabię Saudyjską od dekady, lotnisko w Rijadzie zostało zamknięte.

Atak na lotnisko w Dammam: Pocisk eksplodował na płycie, gdy samolot kołował przed startem

Do ataku z 10 października przyznali się Huti. Rzecznik sił zbrojnych jemeńskich rebeliantów Jahja Saree poinformował, że oprócz lotniska w Rijadzie Huti zaatakowali też lotnisko w Dammam w Prowincji Wschodniej oraz dwa obiekty należące do saudyjskiego giganta naftowego Saudi Aramco. Saudi Aramco nie potwierdziło tych doniesień, ale saudyjski urząd lotnictwa cywilnego przyznał, że lotnisko w Dammam zostało zaatakowane. Z jego komunikatu wynika, że trwa ustalanie jak poważne są uszkodzenia będące następstwem ataku.

Obszar kontrolowany przez Hutich w Jemenie Foto: PAP

Reuters, powołując się na świadka ataku na lotnisko w Dammam relacjonuje, że w niedzielę wieczorem pocisk miał trafić w płytę lotniska obok kilku zaparkowanych samolotów, wywołując pożar. Samolot, na pokładzie którego znajdował się relacjonujący te wydarzenia rozmówca Reutera przerwał kołowanie i wrócił do bramki, a pasażerowie musieli opuścić lotnisko. Monitorujący ruch lotniczy serwis Flightradar24 wskazuje, że doszło do kilku opóźnień przylotów i odlotów oraz odwołania niektórych lotów na i z lotniska w Dammam, które jest trzecim największym lotniskiem w Arabii Saudyjskiej.

Ambasada Wielkiej Brytanii w Arabii Saudyjskiej we wpisie w serwisie X zaleciła obywatelom Wielkiej Brytanii, by unikali lotów na wszystkie lotniska w królestwie z wyjątkiem lotniska w Medynie. Z kolei amerykański urząd lotnictwa cywilnego nakazał amerykańskim liniom lotniczym zachowanie szczególnej ostrożności w czasie lotów do Arabii Saudyjskiej oraz lotów w przestrzeni powietrznej tego kraju.