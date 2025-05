Doświadczenia wywodzącej się z Wielkopolski firmie Duda Development nie brakuje. Na rynku nieruchomości działa już 28 lat, i to w każdym jego obszarze, od projektów mieszkaniowych, przez komercyjne, aż po obrót gruntami. Wprowadza na rynek nie tylko mieszkania na sprzedaż czy lokale usługowe na wynajem, ale też ideę, że każda inwestycja powinna powstawać w harmonii z otoczeniem i żyjącą w nim społecznością.

Duda Development jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich i hołduje transparentności w relacjach z klientami. Firma otrzymała wyróżnienie „Deweloper Roku 2024” Gazety Finansowej i miesięcznika Home&Market. W swoich realizacjach łączy najlepsze branżowe tradycje ze współczesnymi trendami architektonicznymi i funkcjonalność z nienaganną estetyką. Aktualnie deweloper ma w sprzedaży lokale w kilku inwestycjach, w Poznaniu i w Łodzi.

Z myślą o inwestorach

Swój najnowszy projekt Duda Development kieruje przede wszystkim do inwestorów. Epika Jeżyce to budynek z apartamentami inwestycyjnymi powstający w najmodniejszej dzielnicy Poznania, w ścisłym centrum miasta. Świetnie rozwinięta infrastruktura, doskonałe połączenie z dworcem i lotniskiem oraz bliskość Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie organizowane są najbardziej prestiżowe wydarzenia biznesowe i kulturalne — taka lokalizacja bez wątpienia przyciągnie najemców.

Ozdobą Epiki Jeżyce będzie pełne zieleni patio, a unikatowym atutem — duży, zadaszony taras na dachu dostępny dla wszystkich mieszkańców. W standardzie inwestycji znalazły się między innymi: praktyczne multiskrytki na przesyłki, rowerownia z gniazdami dla rowerów elektrycznych i pakiet antysmogowy w każdym apartamencie.

Właściciele lokali docenią nowoczesny system Blue Bolt, służący do zdalnego otwierania drzwi do budynku i bram garażowych z poziomu aplikacji, który ułatwi im zarządzanie najmem. Wszystkie apartamenty w tej inwestycji objęte są możliwością uzyskania zwrotu 23% podatku VAT.

Łódź: rynek z potencjałem

W Łodzi Duda Development również realizuje inwestycje, które będą znakomitą lokatą kapitału — obie w centrum miasta. Dyfrakcja Łódzka usytuowana jest w przechodzącym metamorfozę Nowym Centrum Łodzi, kilka kroków od dworca Łódź Fabryczna. Nowoczesne, funkcjonalne mieszkania czekają na rodziny chcące mieszkać nieopodal urokliwych parków i obiektów kulturalno-rozrywkowych, rodziców szukających dla dziecka lokum blisko uczelni, a także inwestorów zainteresowanych nieruchomością z potencjałem wzrostu wartości. Zakończenie budowy planowane jest na III kwartał 2026.

Jeszcze w tym roku zostanie natomiast ukończony trzeci etap dobrze znanej i docenianej Diasfery Łódzkiej. Jej wcześniejsze odsłony, nie tylko dzięki stylowej fasadzie nawiązującej do kamienicznej zabudowy, ale też zrealizowanym z inicjatywy inwestora muralom, odmieniły część śródmieścia między ulicą Targową i Kilińskiego. Teraz na rogu al. Piłsudskiego i ul. Kilińskiego powstaje kolejne 115 mieszkań, które będą świetnym miejscem do życia, jak również lokalem pod wynajem. Inwestycję wyróżniają m.in.: oryginalny design przestrzeni wspólnych, autorska mozaika na elewacji, balkony z zamykanymi przeszkleniami.

Blisko Twoich potrzeb

Nieruchomości to znakomita inwestycja, ale wielkopolski deweloper ma też w swojej ofercie projekty, które pomagają po prostu urzeczywistnić marzenia o własnym lokum na lata. Unikatową na poznańskim rynku realizacją jest Pułaskiego 19. Szykowny, luksusowy apartamentowiec w prestiżowej dzielnicy Sołacz, położonej tuż obok centrum, naszpikowany jest nowoczesnymi technologiami i rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska. Znalazły się w nim na przykład:

• system smart home w każdym mieszkaniu,

• ogrzewanie podłogowe,

• klimatyzacja typu VRV,

• wentylacja z rekuperacją,

• ogrzewanie gazowe wspierane pompą ciepła,

• system uzdatniania wody.

Pułaskiego 19 to propozycja dla ceniących sobie komfortowe życie blisko centrum.

Dla tych, którzy od miejskiego rytmu wolą ciszę i spokój, idealne będzie za to mieszkanie na kameralnym osiedlu No To Naramowice. 6 niewysokich budynków w okolicy słynącej z przepięknych terenów rekreacyjnych oferuje bezpieczeństwo i zieleń zaglądającą przez okna, a jednocześnie zapewnia łatwy dojazd do śródmieścia. W każdym mieszkaniu zaplanowano przestrzeń do odpoczynku: na parterze ogródki lokatorskie, a na wyższych kondygnacjach — duże balkony. Obie inwestycje zostaną ukończone jeszcze w tym roku.

Portfolio Duda Development można lepiej poznać na stronie internetowej dewelopera i w biurach sprzedaży.

