Tysiące osób rozwijają tu swoje talenty, zdobywają jedyne w swoim rodzaju doświadczenia i pozytywnie wpływają na miliony osób kupujących online oraz wspierają sprzedających z całego regionu.

Praca i rozwój na wielką skalę

Skala działania Allegro to nie tylko imponujące statystyki sprzedaży. To również wyzwania technologiczne i biznesowe, które sprawiają, że pracownicy Allegro często mają okazję podejmować się ambitnych projektów i testować swoje umiejętności, współtworząc rozwiązania oraz usługi, z których słynie firma: Allegro Pay, Allegro Smart!, automaty paczkowe Allegro One Box, aplikacja mobilna Allegro, porównywarka Ceneo, serwis eBilet i wiele więcej. Codziennie przy jednym ekspresie do kawy spotykają się eksperci od e-handlu, marketingu i inżynierowie wszystkich specjalizacji, od krzemu aż po interfejs użytkownika. Zespół, który 25 lat temu swobodnie mieścił się na kanapie, obecnie liczy już ponad 6000 osób i nie przestaje zaskakiwać.

Wspólny kierunek i jasne drogowskazy

6 krajów, 10+ biur i 20+ magazynów centralnych i lokalnych na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Co je łączy? Silna, wspólna kultura, w której liczy się wzajemny szacunek, rozmowy o faktach i danych, odpowiedzialność, wyznaczanie sobie i innym wysokich standardów oraz regularne ich podnoszenie. „The Allegro Way” to zestaw 12 zachowań tworzących w Allegro ramy dla rozwoju, zaangażowania, codziennej pracy i współpracy z innymi, z którymi można zapoznać się na stronie: https://jobs.allegro.eu/pl/the-allegro-way-2/. Poszerzając oraz ulepszając swoje narzędzia i usługi, Allegro dąży do zapewniania kupującym i sprzedającym prawdziwie światowego poziomu obsługi. Wszystko po to, by upraszczać zakupy i sprzedaż oraz być ulubionym miejscem zakupów w Europie.

Galeria różnorodnych możliwości

Różnorodne ścieżki karier i zawodowych zmian pracowników Allegro w regionie przedstawia najnowsza kampania promująca pracę w międzynarodowych zespołach grupy. Według Allegro rozwój to sztuka, a firma oferuje przestrzeń, by realizować się we własnym stylu. Portrety niezwykłych osób pracujących w Allegro to przykłady całkowitych przebranżowień, pionowych i poziomych awansów, przejść międzyzespołowych, które są możliwe dzięki takim narzędziom, jak wewnętrzne rekrutacje, programy talentowe i leadershipowe, szkolenia, gotowość do dzielenia się wiedzą i ciekawe projekty sprzyjające przekuwaniu teorii w praktykę. Różnorodne ścieżki rozwoju w ramach międzynarodowych struktur Allegro pokazuje strona: https://jobs.allegro.eu/pl/mozliwosci-rozwoju/, a na zaproszenie do zdobywania wiedzy i doświadczenia mogą liczyć zarówno początkujący, jak i doświadczeni kandydaci.

Dobrze tu być

#dobrzetubyć to hasło podsumowujące klimat pracy w Allegro i dążenie firmy do bycia pierwszym wyborem dla najlepszych specjalistów, nie tylko z Polski, Czech, Słowacji, Chorwacji, Węgier i Słowenii, w których grupa już działa, ale także z innych krajów. Zespół Allegro szczególnie ceni pracę zespołową, możliwość rozwijania się przez praktykę i poczucie wpływu na ogólne wyniki organizacji, które Allegro umożliwia. Allegro znane jest z wyjątkowej dbałości o swoich pracowników i komfort ich pracy – kluczowe są tu bezpieczeństwo oraz zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników. Firma rozumie też współczesny rynek pracy oraz potrzeby pracowników związane z godzeniem życia zawodowego z prywatnym, dlatego stale rozwija swoją ofertę świadczeń pozapłacowych, która różni się w zależności od lokalizacji czy spółki, aby jak najlepiej zaspokajać oczekiwania poszczególnych zespołów. Codzienna praca w Allegro znacznie wykracza poza przeciętność, oferując możliwość współtworzenia grupy, która właśnie staje się międzynarodową. Niezależnie od obszaru Allegro od lat z dumą przyznaje, że nie tylko chce zatrudniać najlepszych specjalistów na rynku, ale też inwestuje w ich doświadczenia oraz dalszy rozwój. Fantastyczny zespół kilku tysięcy osób współdziała, by tworzyć jedno Allegro bliskie milionom użytkowników.

Chcesz dołączyć do Allegro? Zapraszamy na stronę: https://jobs.allegro.eu/.

