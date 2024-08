Odpowiadając na te potrzeby, L’Oréal, globalny lider branży kosmetycznej, stawia sobie ambitne cele i podejmuje działania w zakresie ograniczenia plastiku i emisji CO2, oszczędności wody oraz promocji gospodarki obiegu zamkniętego.

L’Oréal z ambitnymi celami do 2030 r.

Statystycznie na jednego Polaka lub Polkę w 2022 r. przypadało prawie 31 kg plastiku opakowaniowego wprowadzonego na rynek, według danych Rekopolu. L’Oréal, jako jeden z wiodących producentów kosmetycznych na świecie postawił ambitne cele, aby ograniczyć negatywny wpływ tego materiału na środowisko.

Globalnie, producent zobowiązał się, że do 2030 r. 100% tworzyw sztucznych w jego opakowaniach będzie pochodzić z recyklingu lub bioproduktów. Już teraz co trzecie opakowanie (32%) wyprodukowane na świecie przez L’Oréal pochodzi z tych źródeł1). Ponadto, firma planuje redukcję surowca w opakowaniach o 20% w porównaniu z 2019 r. Jej celem jest również, aby do 2025 r. wszystkie plastikowe opakowania mogły być ponownie napełniane, wykorzystane, poddane recyklingowi lub skompostowane. Obecnie jest to już 44% opakowań2).

Ekoprojektowanie – nowoczesne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju

Realizując te ambitne cele, firma postawiła na ekoprojektowanie, czyli optymalizację opakowań przez eliminację PVC (polimeru syntetycznego stosowanego do wytwarzania tworzyw sztucznych), zmniejszenie wagi i rozmiaru oraz umożliwianie wielokrotnego napełniania. Jest to zgodnie z czterema kluczowymi dla L’Oréal filarami: zredukuj, zastąp, użyj ponownie, zrecyklinguj.

Jednym z takich rozwiązań są wprowadzone w Polsce na początku tego roku opakowania uzupełniające (tzw. refille), pozwalające na ponowne napełnianie dotychczasowych, tradycyjnych opakowań, gdy produkt się skończył. Dzięki temu na każdym opakowaniu ilość plastiku zmniejszono nawet o 77%. To także oszczędność innych materiałów, używanych do produkcji kosmetyków. Na przykład w perfumach YSL Libre refille to o 38% mniej plastiku, 41% mniej szkła i 67% mniej metalu niż w standardowych opakowaniach3). Refille są obecnie dostępne m.in. w portfolio zapachów takich marek, jak Giorgio Armani, Lancôme, YSL, PRADA, dermokosmetyków Kiehl’s, Vichy, La Roche-Posay czy w kosmetykach do włosów marki Kerastase.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie L’Oréal przez agencję Minds & Roses wynika, że konsumenci i konsumentki są gotowi na takie rozwiązania. 46% spośród nich deklaruje, że ma już doświadczenie z uzupełnianiem produktów higieniczno-kosmetycznych.

Nie tylko mniej plastiku. Rozwiązania, które ograniczają ślad środowiskowy

Dążąc do bardziej zrównoważonej produkcji, Grupa L’Oréal ściśle monitoruje poziom swojego wpływu na środowisko, zwłaszcza w zakresie produkcji i emisji CO2. Globalnie firma od 2019 r. o 74% zmniejszyła emisję CO2 ze swoich zakładów. Stało się to pomimo wzrostu wielkości produkcji o 12%. Obecnie 79% zakładów L’Oréal na świecie korzysta w 100% z energii odnawialnej, a do 2025 r. ma to być 100%.

Flagową inwestycją L’Oréal w Polsce jest stacja recyklingu wody w fabryce L’Oréal Warsaw Plant w podwarszawskich Kaniach, która pozwala na odzyskiwanie około 3000 m³ wody miesięcznie. To „zielone serce” fabryki umożliwia ponowne wykorzystywanie wody zanieczyszczonej w procesie produkcyjnym. Dzięki temu woda z miejskiej sieci wodociągowej wykorzystywana jest wyłącznie jako baza do produktów gotowych i do celów sanitarnych. Pozostała jest poddawana recyklingowi i wykorzystywana ponownie w zamkniętym obiegu.

Odpady mogą mieć moc

L’Oréal od lat prowadzi także liczne projekty, mające na celu redukcję oraz zagospodarowanie odpadów. Od 2001 r. odpady z fabryki L’Oréal Warsaw Plant nie trafiają na wysypiska. Fabryka wykorzystuje opakowania zwrotne, a materiały są segregowane na miejscu przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. Drugie życie nadawane jest także odpadom poprodukcyjnym. Opakowania są zamieniane w regranulat, z którego powstają doniczki, wieszaki i inne produkty. Natomiast odpady masy kosmetycznej stanowią surowiec do dalszych procesów, dzięki czemu powstają między innymi pasty BHP do czyszczenia rąk, płyny do spryskiwaczy samochodowych, szampony do myjni samochodowych, a nawet cegły.

Mniej plastiku, oszczędność wody, dążenie do obiegu zamkniętego to tylko przykłady rozwiązań na drodze L’Oréal do strategicznego celu, którym jest ograniczenie wpływu firmy na środowisko, klimat, bioróżnorodność i surowce naturalne. Dzięki tym działaniom firma nie tylko spełnia rosnące oczekiwania konsumentów i konsumentek, ale także realnie wpływa na ograniczenie swojego śladu środowiskowego w całym łańcuchu wartości.

1) L’Oréal Annual Report 2023

2) L’Oréal Annual Report 2023

3) Porównanie 1 butelki wielokrotnego napełniania 50 ml + 1 refill 150 ml z 4 jednorazowymi butelkami 50 ml.

Materiał Partnera