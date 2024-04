Kluczowe decyzje sądu ws. TVP i Polskiego Radia. To sukces Ministerstwa Kultury

Warszawski sąd rejestrowy w poniedziałek zalegalizował wszczęcie procedury likwidacyjnej TVP SA, a we wtorek – centralnej spółki Polskiego Radia. Tym samym w stan likwidacji zostały formalnie postawione wszystkie spółki mediów publicznych. Wcześniej sądy zgodziły się na to w przypadku Polskiej Agencji Prasowej oraz 17 spółek zawiadujących regionalnymi rozgłośniami Polskiego Radia.

Wpisy o likwidacji TVP SA i Polskiego Radia nastąpiły w wyniku rozpatrzenia skargi na odmowę wpisu i potwierdzają, że otwarcie likwidacji spółek medialnych było dopuszczalne. Jednak te postanowienia nie są jeszcze prawomocne. Można je w ciągu 14 dni zaskarżyć apelacją do sadu drugiej instancji.

– W praktyce mogą to zrobić jedynie osoby dopuszczone do uczestnictwa w postępowaniu rejestrowym, w tym same spółki reprezentowane przez ich likwidatorów – przypomina prof. Katarzyna Bilewska, adwokat i partner w kancelarii BLSK.

Dodaje, że nie wydaje się to prawdopodobne, bo to same spółki składały wniosek o wpis.