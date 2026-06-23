W piątek prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego odznaczenia państwowego, czyli Orderu Orła Białego. To skutek braku porozumienia na linii Kijów – Warszawa w sprawie nadania ukraińskiej elitarnej jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA (organizacji czczonej przez Ukraińców, a krytykowanej przez Polaków za zbrodnię wołyńską).

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W sobotę Zełenski, nie czekając na kontrasygnowanie postanowienia Karola Nawrockiego przez premiera Donalda Tuska ani jego ogłoszenie w „Monitorze Polskim”, odesłał order do Warszawy. Następnie w poniedziałek wieczorem Rafał Leśkiewicz, rzecznik polskiego prezydenta poinformował na antenie Polsat News, że zwrócony order dotarł do Kancelarii Prezydenta RP i trafił do depozytu. Rzecznik głowy państwa zastrzegł, że to konkretne odznaczenie nie zostanie już nigdy nikomu przyznane, a do zakończenia procedury jego odebrania konieczne jest złożenie kontrasygnaty przez premiera oraz opublikowanie postanowienia w „Monitorze Polskim”.

Na znak solidarności z Zełenskim swoje ordery zwróciło również trzech jego poprzedników na fotelu prezydenta: Łeonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko.

Zełenski zwrócił order przed jego formalnym odebraniem

„Rzeczpospolita” zapytała prawników o to, czy odesłanie Orderu Orła Białego przez ukraińskiego przywódcę rodzi takie same skutki prawne, jak jego formalne odebranie zgodnie z procedurą opisaną w ustawie o orderach i odznaczeniach. Przewidziany w niej tryb zakłada najpierw wydanie postanowienia przez prezydenta, następnie ogłoszenie go w „Monitorze Polskim”. Sporną kwestią pozostaje konieczność podpisania postanowienia prezydenta również przez premiera. Przepisy są w tej sprawie niejednoznaczne.

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– Nadanie orderu jest prerogatywą prezydenta i nie wymaga kontrasygnaty. Inaczej jest z pozbawieniem orderu: ponieważ kompetencja ta nie została wymieniona w konstytucyjnym katalogu prerogatyw, postanowienie prezydenta wymaga dla swojej ważności podpisu prezesa Rady Ministrów. Uzyskanie kontrasygnaty przesądza o ważności aktu, ale nie kończy jeszcze całej procedury, ponieważ postanowienie powinno następnie zostać opublikowane w „Monitorze Polskim”, a później mogą zostać podjęte czynności wykonawcze, w szczególności wezwanie do zwrotu odznaki i legitymacji – wyjaśnia dr Robert Tabaszewski, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego KUL oraz autor komentarza do ustawy o orderach.

Nieco inaczej akcenty stawia konstytucjonalista dr hab. prof. UW Ryszard Piotrowski. Nasz rozmówca wskazuje jasno, że już ogłoszenie przez prezydenta, że pozbawia kogoś Orderu Orła Białego, samo w sobie tworzy nieodwracalną sytuację. Nie da się zmazać efektu takiego działania.

– Jednak od strony formalnej postanowienie prezydenta musi być opatrzone kontrasygnatą premiera i opublikowane w „Monitorze Polskim”. Wtedy jest skuteczne prawnie. Wynika to stąd, że odbieranie orderu nie jest uznawane w praktyce za pochodną kompetencji do jego przyznawania i pod rządami obowiązującej konstytucji postanowienia prezydenta w tym przedmiocie były kontrasygnowane. Upraszając, prezydent nadaje order, a premier odbiera. Można by przewrotnie powiedzieć, że prezydent Zełenski się nieco pospieszył, nie czekając na kontrasygnatę premiera Tuska – mówi prof. Piotrowski.

– Można by nawet wywodzić, że skoro decyzja prezydenta nie była skuteczna prawnie (bo nie kontrasygnował jej premier), to prezydent Ukrainy nie został pozbawiony orderu, ale, zanim postanowienie o pozbawieniu go orderu stało się skuteczne sam się go zrzekł. To zaś kończy sprawę i nie wymaga ani ogłoszenia w „Monitorze Polskim”, ani kontrasygnaty premiera – analizuje Ryszard Piotrowski.

Kawalerzy mimo woli

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” konsytucjonalista wyjaśnia, że na tej samej zasadzie byli prezydenci Ukrainy skorzystali ze swojego prawa do zrzeczenia się orderu. – Trzeba tę decyzję uszanować. Skutecznie zrzekli się orderu, w ich przypadku żadna kontrasygnata nie jest potrzebna. Nie można nikogo zmusić do cieszenia się orderem. Jak ktoś go nie chce, to trzeba uszanować jego wolę – radzi prof. Piotrowski.

O ile jednak w przypadku obecnego prezydenta Ukrainy doszło przynajmniej do wszczęcia procedury odebrania Orderu Orła Białego (prezydent wydał w tej sprawie postanowienie), o tyle w przypadku jego poprzedników nie poczyniono żadnych kroków po polskiej stronie. Byli prezydenci odesłali swoje odznaczenia w geście protestu wobec decyzji polskiego prezydenta.

– Samo odesłanie odznaki, zarówno przez obywatela polskiego, jak i cudzoziemca, nie jest czynnością prawnokształtującą. Ma ono przede wszystkim znaczenie symboliczne, polityczne lub protokolarne i nie powoduje automatycznie utraty statusu kawalera orderu. O skutkach nadania i pozbawienia polskiego orderu rozstrzyga prawo polskie – przekonuje dr Tabaszewski.

W przeszłości wielokrotnie odmawiano przyjmowania państwowych odznaczeń, również Orderu Orła Białego. Przykładowo, 30 lipca 1998 r. pośmiertnie najwyższym państwowym odznaczeniem wyróżniono Zbigniewa Herberta. Wdowa po poecie odmówiła przyjęcia orderu z rąk Aleksandra Kwaśniewskiego, tłumacząc to świeżą żałobą po mężu. Order odebrała dopiero w 2007 r. od prezydenta Kaczyńskiego. Orderu Orła Białego nigdy nie przyjął Jerzy Giedroyc, uhonorowany nim w 1994 r. przez Lecha Wałęsę.