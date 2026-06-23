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Wołodymyr Zełenski
– Wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę – mówił o rosyjskim zagrożeniu śp. prezydent Lech Kaczyński podczas historycznego już apelu wygłoszonego 12 sierpnia 2008 r. podczas wiecu w Tbilisi.
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