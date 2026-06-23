– Wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę – mówił o rosyjskim zagrożeniu śp. prezydent Lech Kaczyński podczas historycznego już apelu wygłoszonego 12 sierpnia 2008 r. podczas wiecu w Tbilisi.

Karol Nawrocki zerwał z dziedzictwem Lecha Kaczyńskiego i pogrzebał relacje Polski z Ukrainą