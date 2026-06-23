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Jacek Nizinkiewicz: Wołodymyr Zełenski swoją decyzją wzmacnia Karola Nawrockiego

Za brak porozumienia między Karolem Nawrockim i Wołodymyrem Zełenskiem rachunek zapłaci Polska, nie Ukraina. Wysiłek Lecha Kaczyńskiego i innych prezydentów RP na rzecz budowania porozumienia polsko-ukraińskiego legł w gruzach.

Publikacja: 23.06.2026 15:00

Wołodymyr Zełenski

Wołodymyr Zełenski

Foto: REUTERS

Jacek Nizinkiewicz

– Wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę – mówił o rosyjskim zagrożeniu śp. prezydent Lech Kaczyński podczas historycznego już apelu wygłoszonego 12 sierpnia 2008 r. podczas wiecu w Tbilisi.

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