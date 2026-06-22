W rozmowie ze stacją TSN prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że zanim odesłał Karolowi Nawrockiemu Orderu Orła Białego, zaproponował polskiemu prezydentowi spotkanie oraz zorganizowanie wspólnej konferencji. Przedstawiciele Ukrainy mieli także starać się załagodzić spór.

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Zełenski twierdzi, że proponował Nawrockiemu spotkanie. „Chce wywierać presję na Tuska”

– Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem: zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika – powiedział w TSN Zełenski. – Mówi to po to, aby później wywierać presję na Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie – dodał

Ukraiński przywódca stwierdził również, że jego spotkanie w Brukseli z szefem polskiego rządu „w żaden sposób nie wpłynęło na prezydenta Polski” ani na jego decyzję.

- Szef mojego biura i jego pierwszy zastępca, Kyryło Budanow i Serhij Kysłycia, powiedzieli: „Chcemy polecieć i rozwiązać tę sprawę z Polakami – z administracją Karola”. Odpowiedziałem, że moim zdaniem tego nie uda się załatwić, ponieważ widzę w tym wyłącznie proces wyborczy, który już się rozpoczął – podkreślił prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski podkreślił również, że kiedy prezydentem był Andrzej Duda, współpraca między Ukrainą a Polską układała się bardzo dobrze oraz że relacje między prezydentami były „wyjątkowe”. – Ale my żyjemy od ataku do ataku. Nie żyjemy od »dziękuję« do »dziękuję« – dodał prezydent Ukrainy. Polityk odniósł się w ten sposób do zarzutów, że Ukraina nie okazuje wdzięczności Polsce za udzieloną jej pomoc.

Zełenski po raz kolejny zauważył także, że Ukraina broni Polski i Europy. Podkreślił również, że to ukraińscy żołnierze – a nie on jako prezydent – wybierają nazwy swoich jednostek i zwracają się o ich oficjalne zatwierdzenie. Od początku wojny Zełenski miał podpisać setki podobnych dekretów i ani razu nie narzucał żołnierzom „własnych” nazw, gdyż – jak podkreślił – jako prezydent powinien wspierać siły zbrojne swojego kraju.

Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. Prezydent Ukrainy go odesłał do Polski

W piątek Karol Nawrocki poinformował, że w związku ze zgodą Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA” po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy.

Po decyzji Nawrockiego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odesłał odznaczenie do polskiego przywódcy. „Prezydent Polski stwierdził, że Order Orła Białego nie jest zwykłym odznaczeniem. To symbol najwyższego zaufania wspólnoty narodów, oznaczający szczególną więź z państwem polskim i wyjątkową wdzięczność narodu. Taki symbol wymaga nie tylko zasług, lecz także szacunku dla wartości stanowiących fundament naszej wspólnoty” – napisał Zełenski.

Dodał, że skoro – jego zdaniem – to odznaczenie może pozostawać w gronie osób takich jak Katarzyna II, Benito Mussolini czy Gerhard Schröder, Ukraina nie zamierza wdawać się w dalszy spór w tej sprawie.

Zełenski podkreślił jednocześnie, że Ukraina pozostaje wdzięczna wszystkim państwom, narodom i przywódcom, którzy wspierają ją w walce o wolność. „Doceniamy wszystkich, którzy są z nami na drodze do obrony wolności i którzy wspólnie z Ukrainą będą gwarantami powojennego pokoju oraz nowego systemu bezpieczeństwa w Europie. Jesteśmy otwarci na wszystkie znaczące formaty dialogu z Polską, które pozwolą uniknąć pogłębiania sporów wokół trudnych i bolesnych kart wspólnej historii” – zaznaczył.

Zełenski dodał również, że Ukraińcy robią wszystko, by Europa nie utraciła swojego bezpieczeństwa w tym stuleciu. – Jestem dumny z każdego ukraińskiego żołnierza i z milionów obywateli Ukrainy, którzy zasługują na bezwarunkowy szacunek za bohaterstwo w obronie przed rosyjską agresją – podkreślił.

W odpowiedzi na decyzję Karola Nawrockiego ukraińscy politycy zaczęli ogłaszać, że zrzekają się przyznanych im przez Polskę odznaczeń.