To nie primaaprilisowy żart: 1 kwietnia 2026 roku wchodzi w życie cały szereg zmian w polskim prawie, ważnych dla przedsiębiorców, rolników, a także osób chcących uzyskać odszkodowania od ZUS, korzystających z refundowanych przez NFZ leków lub po prostu płacących za wywóz śmieci. Poniżej prezentujemy zbiorcze zestawienie wszystkich zmian, które obowiązują od kwietnia. Jak wpłyną one na sytuację wielu Polaków?

KSeF, odszkodowania z ZUS, refundowane leki i opłata za wywóz śmieci. Co zmienia się od 1 kwietnia?

Zmiany zakładają m.in.

wejście w życie systemu KSeF dla kolejnych podmiotów wystawiających faktury

zmianę stawek odszkodowań możliwych do uzyskania z ZUS

wejście w życie nową listę leków refundowanych i finansowanie kilkunastu nowych terapii

dla emerytów istotne będą nowe tablice emerytalne, bo zmienią się zasady liczenia emerytur

wzrastają też niektóre opłaty

ponadto, rolnicy będą w odmienny niż dotychczas sposób informowani o składkach na KRUS

e-Doręczenia staną się podstawowym sposobem komunikacji podmiotów publicznych z PFRON-em.

Krajowy System e-Faktur. KSeF od 1 kwietnia obowiązkowy dla nowych grup

Pierwsza duża zmiana zakłada objęcie obowiązkiem fakturowania w KSeF szeregu nowych podmiotów. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, obowiązek ten obejmuje od 1 kwietnia m.in. prawników, informatyków, mechaników, fundacje, kościoły, wspólnoty mieszkaniowe i samorządy – nie dotyczy to jednak tych, których sprzedaż nie przebije progu 10 tys. zł brutto miesięcznie lub handlujących wyłącznie z konsumentami. Krajowy System e-Faktur z dniem 1 kwietnia staje się obowiązkowy dla aż 1,4 mln podmiotów.

ZUS: odszkodowanie za wypadek przy pracy i chorobę zawodową w górę od 1 kwietnia

Druga zmiana dotyczy stawek jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy i choroby zawodowe, wypłacanych przez ZUS. Na łamach rp.pl pisaliśmy, iż stawki te wzrastają 1 kwietnia o prawie 9 proc. i wynosi nie mniej niż 1781 zł. Górna granica możliwego do wypłaty odszkodowania wynosi zaś 160 tys. zł. Wskazane widełki będą obowiązywać do 31 marca 2027 roku.

KRUS rezygnuje z papierowych przekazów kwartalnych

Jak poinformował KRUS, od 1 kwietnia wchodzi w życie „nowy, wygodniejszy sposób informowania o składkach KRUS”. Zamiast przesyłanych dotychczas przekazów kwartalnych, płatnicy KRUS będą otrzymywać „czytelne informacje o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz na ubezpieczenie zdrowotne”. Zmiana ta obejmuje składki od II kwartału 2026 roku do I kwartału 2027 roku.

„Jeśli wysokość składek się zmieni – otrzymasz zaktualizowaną informację. Każda informacja zawierać będzie kod QR, dzięki któremu opłacisz składki szybko i wygodnie: bezpośrednio w aplikacji bankowej w telefonie” – czytamy w komunikacie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Refundacje od 1 kwietnia. Nowe terapie onkologiczne na liście Ministerstwa Zdrowia

Na nowej liście, która zaczyna obowiązywać 1 kwietnia, znalazło się 16 nowych terapii. Spośród nich 14 to terapie onkologiczne, a 6 jest ukierunkowanych na choroby rzadkie.

– Nowym trendem od stycznia br. jest obejmowanie w większym stopniu refundacją pierwszych odpowiedników leków oryginalnych. W tym obwieszczeniu wprowadziliśmy pięć nowych substancji o istotnym znaczeniu populacyjnym – mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Szczegółową listę nowych refundowanych terapii podawaliśmy już na łamach rp.pl.

Nowe tablice emerytalne od 1 kwietnia

Z dniem 1 kwietnia 2026 roku zaczęły obowiązywać nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Z ich treści wynika, że Polacy będą żyć dłużej – efektem będą niższe świadczenia wypłacane polskim emerytom. Z tych tablic korzysta bowiem wyliczający emerytury ZUS. Jak pisaliśmy w rp.pl, wysokość emerytur spadnie o ok. kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych miesięcznie w zależności od wieku przejścia na emeryturę i zgromadzonego kapitału.

Tylko elektroniczne doręczenia w komunikacji z PFRON-em

Od 1 stycznia obowiązują przepisy, wprowadzające e-Doręczenia jako podstawowy kanał komunikacji z urzędami. Są one elektronicznym odpowiednikiem tradycyjnych przesyłek listowych za potwierdzeniem odbioru. 1 kwietnia, jak czytamy w komunikacie, wchodzą one w życie także jako kanał komunikacji między podmiotami publicznymi a Państwowym Funduszem Rozwoju Osób Niepełnosprawnych.

„System e-Doręczeń został wprowadzony po to, aby ujednolicić i uprościć elektroniczną komunikację z instytucjami publicznymi oraz zwiększyć jej bezpieczeństwo i przewidywalność” – czytamy w komunikacie PFRON-u.

Zmiana obejmuje oficjalną korespondencję, a więc składanie pism, przekazywanie dokumentów i odbieranie korespondencji urzędowej od PFRON-u. Dotychczas możliwe było zamienne korzystanie z platformy ePUAP, które zostało wyłączone po 31 marca.

Od 1 kwietnia wzrastają opłaty za wywóz śmieci

Kolejną zmianą jest wzrost opłat za wywóz śmieci w niektórych polskich miastach, takich jak Warszawa (gdzie jest on najbardziej odczuwalny), Gdańsk, Piła czy Gniezno. W przypadku Warszawy stawki wyniosą 85 zł dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej i 107 zł dla gospodarstwa w zabudowie jednorodzinnej (są to stawki sprzed obniżki, obowiązującej od października 2024 roku). Jako powody wzrostu opłat, o których pisaliśmy szerzej na łamach rp.pl, podawane są nie tylko wzrost kosztów transportu, ale też obowiązywanie systemu kaucyjnego.