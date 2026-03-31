Posiedzenie rządu w KPRM w Warszawie
To nie primaaprilisowy żart: 1 kwietnia 2026 roku wchodzi w życie cały szereg zmian w polskim prawie, ważnych dla przedsiębiorców, rolników, a także osób chcących uzyskać odszkodowania od ZUS, korzystających z refundowanych przez NFZ leków lub po prostu płacących za wywóz śmieci. Poniżej prezentujemy zbiorcze zestawienie wszystkich zmian, które obowiązują od kwietnia. Jak wpłyną one na sytuację wielu Polaków?
Zmiany zakładają m.in.
Pierwsza duża zmiana zakłada objęcie obowiązkiem fakturowania w KSeF szeregu nowych podmiotów. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, obowiązek ten obejmuje od 1 kwietnia m.in. prawników, informatyków, mechaników, fundacje, kościoły, wspólnoty mieszkaniowe i samorządy – nie dotyczy to jednak tych, których sprzedaż nie przebije progu 10 tys. zł brutto miesięcznie lub handlujących wyłącznie z konsumentami. Krajowy System e-Faktur z dniem 1 kwietnia staje się obowiązkowy dla aż 1,4 mln podmiotów.
Pro
Druga zmiana dotyczy stawek jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy i choroby zawodowe, wypłacanych przez ZUS. Na łamach rp.pl pisaliśmy, iż stawki te wzrastają 1 kwietnia o prawie 9 proc. i wynosi nie mniej niż 1781 zł. Górna granica możliwego do wypłaty odszkodowania wynosi zaś 160 tys. zł. Wskazane widełki będą obowiązywać do 31 marca 2027 roku.
Jak poinformował KRUS, od 1 kwietnia wchodzi w życie „nowy, wygodniejszy sposób informowania o składkach KRUS”. Zamiast przesyłanych dotychczas przekazów kwartalnych, płatnicy KRUS będą otrzymywać „czytelne informacje o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz na ubezpieczenie zdrowotne”. Zmiana ta obejmuje składki od II kwartału 2026 roku do I kwartału 2027 roku.
„Jeśli wysokość składek się zmieni – otrzymasz zaktualizowaną informację. Każda informacja zawierać będzie kod QR, dzięki któremu opłacisz składki szybko i wygodnie: bezpośrednio w aplikacji bankowej w telefonie” – czytamy w komunikacie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Na nowej liście, która zaczyna obowiązywać 1 kwietnia, znalazło się 16 nowych terapii. Spośród nich 14 to terapie onkologiczne, a 6 jest ukierunkowanych na choroby rzadkie.
– Nowym trendem od stycznia br. jest obejmowanie w większym stopniu refundacją pierwszych odpowiedników leków oryginalnych. W tym obwieszczeniu wprowadziliśmy pięć nowych substancji o istotnym znaczeniu populacyjnym – mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
Z dniem 1 kwietnia 2026 roku zaczęły obowiązywać nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Z ich treści wynika, że Polacy będą żyć dłużej – efektem będą niższe świadczenia wypłacane polskim emerytom. Z tych tablic korzysta bowiem wyliczający emerytury ZUS. Jak pisaliśmy w rp.pl, wysokość emerytur spadnie o ok. kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych miesięcznie w zależności od wieku przejścia na emeryturę i zgromadzonego kapitału.
Od 1 stycznia obowiązują przepisy, wprowadzające e-Doręczenia jako podstawowy kanał komunikacji z urzędami. Są one elektronicznym odpowiednikiem tradycyjnych przesyłek listowych za potwierdzeniem odbioru. 1 kwietnia, jak czytamy w komunikacie, wchodzą one w życie także jako kanał komunikacji między podmiotami publicznymi a Państwowym Funduszem Rozwoju Osób Niepełnosprawnych.
„System e-Doręczeń został wprowadzony po to, aby ujednolicić i uprościć elektroniczną komunikację z instytucjami publicznymi oraz zwiększyć jej bezpieczeństwo i przewidywalność” – czytamy w komunikacie PFRON-u.
Zmiana obejmuje oficjalną korespondencję, a więc składanie pism, przekazywanie dokumentów i odbieranie korespondencji urzędowej od PFRON-u. Dotychczas możliwe było zamienne korzystanie z platformy ePUAP, które zostało wyłączone po 31 marca.
Kolejną zmianą jest wzrost opłat za wywóz śmieci w niektórych polskich miastach, takich jak Warszawa (gdzie jest on najbardziej odczuwalny), Gdańsk, Piła czy Gniezno. W przypadku Warszawy stawki wyniosą 85 zł dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej i 107 zł dla gospodarstwa w zabudowie jednorodzinnej (są to stawki sprzed obniżki, obowiązującej od października 2024 roku). Jako powody wzrostu opłat, o których pisaliśmy szerzej na łamach rp.pl, podawane są nie tylko wzrost kosztów transportu, ale też obowiązywanie systemu kaucyjnego.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas