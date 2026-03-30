Wzrost opłat za wywóz śmieci planowany jest m.in. w Warszawie, Gdańsku, Pile i Gnieźnie. Przyczyną podwyżek są nie tylko rosnące koszty transportu, energii i wynagrodzeń. Samorządy wskazują również na wpływ systemu kaucyjnego.

Reklama Reklama

Podwyżki opłat za wywóz śmieci od 1 kwietnia. O ile wzrosną rachunki w Warszawie?

Warszawiacy każdego miesiąca będą musieli płacić o ponad 20 zł więcej niż dotychczas. Od kwietnia wrócą stawki sprzed czasowej obniżki, która obowiązywała od października 2024 r.. Wyniosą one:

85 zł – dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej

107 zł – dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej (mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku mogą liczyć na 9 zł ulgi)

Do 31 marca 2026 r. w stolicy obowiązywały stawki wynoszące odpowiednio 60 i 91 zł.

Gdzie jeszcze wzrosną opłaty za śmieci? Lista miast jest długa

Podwyżki szykują się również w Gdańsku. Wysokość opłat jest zależna od wielkości lokalu. Od 1 kwietnia wyniosą one:

1,10 zł/m kw. - dla lokali o powierzchni do 110 m kw. (obecnie to 0,88 zł/m kw.),

0,20 zł/m kw. - dla powierzchni powyżej 110 m kw. (obecnie to 0,10 zł/m kw.).

Z wyliczeń podanych przez urząd miasta wynika, że rodzina mieszkająca w lokalu o powierzchni 65 mkw. zapłaci miesięcznie o 14,30 zł więcej.

Podwyżki wprowadzą również inne miasta w różnych częściach kraju. Będą to m.in.:

Gniezno – podwyżka z 33 do 39 zł od osoby

Piła – podwyżka z 33 do do 39 zł od osoby

Chełmża – podwyżka z 35 do 39 zł od osoby

Nakło nad Notecią – podwyżka z 35 do 39 zł od osoby

W przypadku czteroosobowej rodziny oznacza to wzrost opłat wynoszący od 16 do 24 zł.

W wielu innych miejscowościach opłaty za wywóz śmieci wzrosły już z początkiem roku. Było tak na przykład w Jaworznie, Jeleniej Górze, Kołobrzegu i Szczecinie.

Dlaczego opłaty za wywóz śmieci rosną? Jednym z powodów jest system kaucyjny

Przyczyn wzrostu opłat za odbiór śmieci jest wiele. Samorządowcy wskazują na kilka głównych problemów.

„Inflacja i duży wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach, ale też wyraźny wzrost ilości odpadów to główne przyczyny podwyżki opłat za ich odbiór w Gdańsku” – czytamy na portalu Urzędu Miasta Gdańsk.

– Po blisko sześciu latach od ostatniej regulacji stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi musimy wprowadzić korektę opłat – mówi Piotr Kryszewski, dyrektor zarządzający ds. Zielonego Gdańska.

W Warszawie opłaty wracają z kolei do stawek sprzed prawie dwóch lat. Niższe koszty gospodarowania odpadami w 2024 r. spowodowały nadwyżkę, dzięki której można było obniżyć opłaty. W związku z rosnącymi kosztami stołeczny ratusz zdecydował się na przywrócenie wyższych stawek.

Jak podaje portalkomunalny.pl, kluczowymi czynnikami wzrostu kosztów w stolicy okazały się transport oraz negatywny wpływ systemu kaucyjnego, który pozbawił miejskie sortownie surowców.

„Od 2023 r. bardzo wzrosły ceny zagospodarowania odpadów, w Polsce wprowadzono system kaucyjny, a także znacząco wzrosła płaca minimalna. Te czynniki powodują konieczność zmiany wysokości opłat za nieczystości” – uzasadniają konieczność podwyżek władze Gniezna.