Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych?

Ile nowych terapii zostanie objętych refundacją i w jakich kategoriach chorób?

Jakie są zasady kontynuacji finansowania już objętych refundacją terapii?

Ministerstwo Zdrowia co kwartał aktualizuje wykaz leków refundowanych. Na liście, która zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2026 r. znalazło się 16 nowych terapii.

Reklama Reklama

Zmiany na liście leków refundowanych. Jakie produkty obejmą?

Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych od 1 kwietnia 2026 r. Ministerstwo Zdrowia wprowadza 16 nowych terapii objętych refundacją.

Nowa lista refundacyjna obejmuje 16 nowych terapii, w tym 14 onkologicznych i dwie nieonkologiczne. Sześć z nich jest ukierunkowanych na choroby rzadkie. Spośród nich 15 znajdzie się w programach lekowych i jedna w refundacji aptecznej.

– Nowym trendem od stycznia br. jest obejmowanie w większym stopniu refundacją pierwszych odpowiedników leków oryginalnych. W tym obwieszczeniu wprowadziliśmy pięć nowych substancji o istotnym znaczeniu populacyjnym – zaznaczyła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Obowiązujący od kwietnia wykaz zawiera także kontynuację 243 terapii już objętych refundacją.

– Przedłużenie finansowania nie jest automatyczne – każda terapia wymaga ponownej oceny – dodaje wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, finansowane będą nowe terapie w raku wątroby, płuca, piersi i żołądka oraz innowacyjne terapie w leczeniu białaczki i chłoniaka. Wprowadzono także nowe możliwości leczenia dla pacjentów z chorobami rzadkimi i chorobą nerek oraz tańsze odpowiedniki drogich leków stosowanych np. w cukrzycy, chorobach serca czy astmie.

Refundacja w terapiach onkologicznych. Zmiany od 1 kwietnia

Jak podaje portal Rynek Zdrowia, wśród refundowanych terapii onkologicznych znajdą się:

niwolumab + ipilimumab jako terapia skojarzona w raku wątrobowokomórkowym;

pemigatinib w raku dróg żółciowych;

serplulimab w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca;

atezolizumab w niedrobnokomórkowym raku płuca (NDRP);

amiwantamab w niedrobnokomórkowym raku płuca;

amiwantamab z lazertynibem do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca;

enkorafenib + binimetynibu do leczenia pacjentów NDRP z mutacją V600E w genie BRAF;

palbocyklib w raku piersi.

W przypadku hematoonkologii będą to:

blinatumomab w ostrej białaczce limfolastycznej;

glofitamab do leczenia pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL);

lisocabtagene maraleucel (Breyanzi) to terapia CAR-T do leczenia chłoniaka grudkowego i chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL).

Refundowane będą również dwie terapie w zakresie raka przełyku i zaawansowanego raka żołądka.

Refundowane terapie nieonkologiczne. Jakie leki obejmą?

Lista leków refundowanych przy wskazaniach nieonkologicznych obejmie:

lumarisan - w przewlekłej chorobie nerek

połączenie ezetymibu z atorwastatyną jako terapia skojarzona w hipercholesterolemii hiperlipidemii – w refundacji aptecznej

Refundowane odpowiedniki leków

W refundacji znajdą się również leki, które są pierwszymi odpowiednikami leków oryginalnych:

pazopanib w nowotworze złośliwym nerki;

formoterol + bromek ipratropiowy (astma, POCHP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli);

dapaglifozyna (cukrzyca typu 2 i niewydolność serca);

apiksaban (zakrzepica i zatorowość);

ticagrelor (choroby sercowo-naczyniowe).

Wysokokosztowe terapie. Będzie kontynuacja

Z podanych przez Ministerstwo Zdrowia informacji wynika, że wśród wysokokosztowych terapii, których refundacja zostanie przedłużona na kolejne lata znajdą się: