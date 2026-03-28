Czy pracodawca musi zapłacić za nadgodziny kierownika?

Sprawa dotyczyła powszechnego zjawiska praca w godzinach nadliczbowych. Problem w tym, że zgodnie z kodeksem pracy nadgodziny to wyjątek, a nie zasada. Mają być incydentalne, uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy.

Tymczasem w praktyce w wielu firmach przekształciły się w stały element systemu zarządzania. Jeszcze więcej wątpliwości wywołuje praca w nadgodzinach kadry zarządzającej, która względu na zakres odpowiedzialności, konieczność podejmowania decyzji oraz nadzór nad zespołem, często wykonuje swoje obowiązki poza standardowym czasem pracy.

W spornym przypadku menedżer postanowił zawalczyć o swoje. Pozwał pracodawcę i wygrał. Sąd okręgowy zasądził mu ponad 150 tys. zł wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. A sąd apelacyjny ten wyrok podtrzymał. Pracodawca nie złożył broni, ale nic nie wskórał.

Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi

Sąd Najwyższy (SN) odmówił bowiem przyjęcia skargi kasacyjnej spółki. Przypomniał, że z art. 1514 kodeksu pracy (k.p.) wynika zakaz stosowania przez pracodawców takich rozwiązań organizacyjnych, które w samym swoim założeniu rodzą konieczność wykonywania pracy stale w godzinach nadliczbowych przez pracowników zajmujących kierownicze stanowiska.

Praca takich osób w nadgodzinach dopuszczalna jest tylko wyjątkowo, „w razie konieczności”. Jak tłumaczył SN pracodawca nie może więc ustalić pracownikowi zakresu obowiązków, który nie może zostać wykonany w normalnym czasie.

Nie jest zatem możliwe stosowanie takich rozwiązań organizacyjnych, które z założenia wymagałyby stałego wykonywania pracy ponad normę. Co więcej, jak podkreślił SN, osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych nie mogą być pozbawione prawa do wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków służbowych w godzinach nadliczbowych, jeżeli wadliwa organizacja pracy wymusza systematyczne przekraczanie norm czasu pracy.

Sygnatura akt:

III PSK 10/25

