PiS składa wniosek do TK po wyroku NSA ws. małżeństw jednopłciowych

Prawo i Sprawiedliwość złoży do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie interpretacji artykułu konstytucji dokonanej przez Naczelny Sąd Administracyjny, który stanowi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny - poinformował w piątek szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Publikacja: 20.03.2026 15:42

Wiceprzewodniczący PiS Mariusz Błaszczak (P) oraz poseł PiS Marcin Warchoł (L) podczas konferencji prasowej w Sejmie w Warszawie

Foto: PAP/Marcin Obara

Dorota Gajos-Kaniewska

W wydanym w piątek wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urząd stanu cywilnego do wpisania do polskiego rejestru aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego w Berlinie. Dwóch polskich obywateli bezskutecznie się  starało wierne i literalne przeniesienie treści niemieckiego aktu małżeństwa  do polskich ksiąg stanu cywilnego. Urząd stanu cywilnego uzasadniał odmowę  tym, że polskie prawo nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE, który w listopadzie 2025 r. orzekł, że państwo członkowskie UE – w tym Polska – musi umożliwiać zawarcia małżeństwa osób tej samej płci, ale ma obowiązek uznać taki związek małżeński, jeśli został legalnie sfinalizowany w innym państwie UE. 

Po wyroku TSUE sprawa wróciła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dzisiejszym orzeczeniu uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i zobowiązał USC do dokonania transkrypcji. Urząd będzie miał na to 30 dni od zwrotu akt z sądu.

PiS: próba wywrócenia porządku naturalnego i prawnego

Na zwołanej po wyroku konferencji prasowej w Sejmie wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak przypomniał, że art. 18 konstytucji definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. - Próby wywrócenia porządku naturalnego, jak również prawnego, przez aktywizm sędziowski i powoływanie się na wyroki TSUE i ETPCz, niebędące źródłami prawa, to lewicowa ofensywa ideologiczna, której należy postawić tamę. Na bezprawie w imię tęczowej wizji świata się nie zgodzimy – mówił Błaszczak. - Pod rządami Donalda Tuska dochodzi do legalizacji małżeństw homoseksualnych, ale to jest pierwszy krok, bo kolejnym będzie adopcja dzieci. To jest bardzo realne zagrożenie, które dotychczas było wyśmiewane. To uderzenie w rodzinę - dodał.

Jak podkreślił wiceprezes PiS, wyroku NSA nie można zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego, lecz można zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego przepis, na podstawie którego NSA wydał orzeczenie. Klub parlamentarny PiS ma już przygotowany stosowny wniosek.

Głos zabrał także poseł PiS Marcin Warchoł, który przygotował wniosek do TK. Jego zdaniem NSA wydał „wyrok bezprawny i niekonstytucyjny, przepisując rozwiązania, które są obce polskiej konstytucji, polskiej kulturze prawnej”.

- Nigdy Polacy nie zgodzili się na to, żeby małżeństwa homoseksualne były zrównane z małżeństwami, o których mowa w art. 18 konstytucji – mówił Warchoł.

