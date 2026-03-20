W wydanym w piątek wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urząd stanu cywilnego do wpisania do polskiego rejestru aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego w Berlinie. Dwóch polskich obywateli bezskutecznie się starało o wierne i literalne przeniesienie treści niemieckiego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego. Urząd stanu cywilnego uzasadniał odmowę tym, że polskie prawo nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE, który w listopadzie 2025 r. orzekł, że państwo członkowskie UE – w tym Polska – musi umożliwiać zawarcia małżeństwa osób tej samej płci, ale ma obowiązek uznać taki związek małżeński, jeśli został legalnie sfinalizowany w innym państwie UE.

Po wyroku TSUE sprawa wróciła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dzisiejszym orzeczeniu uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i zobowiązał USC do dokonania transkrypcji. Urząd będzie miał na to 30 dni od zwrotu akt z sądu.

Czytaj więcej Prawo w Polsce Zapadł przełomowy wyrok dla par jednopłciowych w Polsce W wydanym w piątek wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urząd stanu cywilnego do wpisania do polskiego rejestru aktu małżeństwa jednopłci...

PiS: próba wywrócenia porządku naturalnego i prawnego

Na zwołanej po wyroku konferencji prasowej w Sejmie wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak przypomniał, że art. 18 konstytucji definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. - Próby wywrócenia porządku naturalnego, jak również prawnego, przez aktywizm sędziowski i powoływanie się na wyroki TSUE i ETPCz, niebędące źródłami prawa, to lewicowa ofensywa ideologiczna, której należy postawić tamę. Na bezprawie w imię tęczowej wizji świata się nie zgodzimy – mówił Błaszczak. - Pod rządami Donalda Tuska dochodzi do legalizacji małżeństw homoseksualnych, ale to jest pierwszy krok, bo kolejnym będzie adopcja dzieci. To jest bardzo realne zagrożenie, które dotychczas było wyśmiewane. To uderzenie w rodzinę - dodał.