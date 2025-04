„Rzeczpospolita” sprawdziła, jaki jest bilans sejmowych e-konsultacji społecznych, zainicjowanych w ubiegłym roku przez marszałka Szymona Hołownię.

– Stworzymy specjalną platformę, która umożliwi każdemu obywatelowi, za pomocą profilu zaufanego, uczestniczenie w konsultacji prawa, które jest stanowione w Sejmie – mówił przed niemal rokiem.

I stało się: system konsultacji społecznych przez internet ruszył w końcu października ubiegłego roku.

Przypomnijmy: każdy po zalogowaniu się przez profil zaufany lub ePUAP może zgłosić swoje uwagi do konsultowanego projektu, które trafiają do systemu informacyjnego Sejmu. Oznacza to, że mogą się z nim zapoznać wszyscy zainteresowani, w tym posłowie pracujący nad nowymi przepisami. Konsultacje takie obejmują wszystkie projekty poselskie i obywatelskie, mogą też trafić do nich inicjatywy legislacyjne prezydenta i Senatu.