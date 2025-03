Zakazu sprzedaży energetyków. Rząd przyjął projekt zmniejszający ryzyko roszczeń

Ponad połowa kobiet w wieku od 30 do 35 lat zaczyna odczuwać objawy menopauzy – takie wnioski płyną z nowego badania naukowców z Virginia School of Medicine, w którym wzięło udział kilka tysięcy kobiet w wieku 30+. Wyniki te rzucają nowe światło na to, kiedy tak naprawdę zaczyna się perimenopauza.